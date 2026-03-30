Fotoğraf Makinesini Unutturan Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

vivo, yeni telefonu X300s'in tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazandı. MediaTek tarafından geliştirilen güçlü işlemci ile birlikte gelen cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yenileme hızı başta olmak üzere etkileyici bir özellik yelpazesi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

vivo X300s'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 7.100 mAh

7.100 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

vivo X300s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X300s, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Bir önceki model X200s ise 1260 x 280 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunan 6,67 inçlik AMOLED ekranla birlikte piyasaya sürülmüştü. Yani bu bu model, öncekine kıyasla daha büyük ekran ve yenileme hızı ile geliyor.

vivo X300s Kaç mAh Batarya ile Geliyor?

vivo X300s, 7.100 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu, akıllı telefonunuzu uzun bir süre boyunca şarj etmeye gerek duymadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor. Kablolu hızlı şarj desteğinin bu batarya için ideal seviyede olduğunu söylemek mümkün. Şarj işleminin tamamlanması için çok fazla beklemenize gerek bırakmaz.

vivo X300s'te Hangi İşlemci Var?

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, mobil oyuncular tarafından şu an en çok oynanan PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'da 120 FPS almanızı sağlıyor. Yoğun efektler dolayısıyla cihazınızı en çok zorlayacak oyunlar arasında konumlanan Genshin Impact ve Zenless Zone Zero'da ise genellikle 60 FPS değerine sahip oluyorsunuz.

Bu işlemci, daha önce vivo X300 Pro ve vivo X300'ün yanı sıra OPPO Find X9 serisinin standart ve Pro modelleri ile Honor Magic 8 Pro Air gibi telefonlarda da tercih edilmişti. Bu arada bir önceki model olan X200s'te ise Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemciyle de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları sorun yaşamadan oynayabiliyorsunuz.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak adına bir önceki modelin de kamera özelliklerine hızlıca göz atmakta fayda var.

vivo X200s'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bu da bize yeni akıllı telefonun kamera tarafında önemli gelişmeler sunduğunu gösteriyor.

vivo X300s'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 4999 yuan (32 bin 184 TL)

4999 yuan (32 bin 184 TL) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 5499 yuan (35 bin 407 TL)

5499 yuan (35 bin 407 TL) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 5999 yuan (38 bin 627 TL)

5999 yuan (38 bin 627 TL) 16 GB RAM + 1 TB depolama: 6999 yuan (45 bin 66 TL)

vivo X300s için 4999 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 60 bin TL'yi bulabilir. Bu arada karşılaştırma yapmak adına serinin bir önceki modelinin 4199 yuandan (27 bin 44 TL) başlayan fiyata satışa sunulduğunu da belirtelim.

vivo X300s Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Türkiye'de şu an vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 modellerinin satıldığını göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığı için planlar değişiklik gösterebilir.

Editörün Yorumu

vivo X300s'in gerek dev bataryası gerek işlemcisi gerek kamerası ile fark yaratacak bir model olduğu kanaatindeyim. Şık tasarımı sayesinde de ilgi odağı hâline geleceğini düşündüğüm cihaz, uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanılabilecek. Dimensity 9500 işlemcisinin de katkısıyla oyunlarda beklentilerinizin karşılanmasını sağlayacaktır.