vivo'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Şarjı Zor Bitecek

vivo'nun yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. X500 olarak isimlendirilen akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon dev batarya ile birlikte gelecek. Bu, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

vivo X500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X500'te 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo X300'te 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. X500'in şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat 90W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

vivo'nun yeni akıllı telefonu 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Android telefon ayrıca 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. X500 AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

vivo X500'in gücünü Dimensity 9600 işlemcisinden alması bekleniyor. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirileceği söyleniyor. vivo X300'te bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte X500 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.