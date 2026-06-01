vivo'nun Şarj Aletinin Yerini Unutturacak Ucuz Telefonu Yolda!
vivo'nun yaklaşan uygun fiyatlı telefonu V70 Lite 4G kısa bir süre önce önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın yakında tanıtılabileceğini gösteriyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo V70 Lite 4G, V2604 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikasını aldı.
- Bu gelişme akıllı telefondaki Bluetooth teknolojilerinin standartlara uygun ve güvenli bir şekilde çalıştığını doğruluyor.
- vivo V70 Lite 4G çok yüksek ihtimalle bu yılın eylül ayında tanıtılacak.
vivo'nun yeni akıllı telefonu V70 Lite 4G kısa bir süre önce önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığını ve çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulabileceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!
vivo V70 Lite 4G Bluetooth SIG Sertifikası Aldı
vivo V70 Lite 4G, V2604 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikasını aldı. Bu sertifika akıllı telefonda bulunan Bluetooth teknolojilerinin standartlara uygun ve güvenli bir şekilde çalıştığını doğruluyor. Sertifikasyon kaydı ayrıca tanıtımın önümüzdeki aylarda yapılabileceğini gösteriyor.
vivo V70 Lite 4G Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: Orta segment bir işlemci
- RAM: 8 GB (Başka seçenekler olabilir)
- Depolama: 256 GB (Başka seçenekler olabilir)
- Batarya: 7.920 mAh
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6
vivo V70 Lite 4G Ekran Özellikleri Neler Olacak?
vivo V70 Lite 4G'de 6,7 inç boyutlarında ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran bulunacak. Geçen yıl piyasaya çıkan vivo V60 Lite 4G'de 6,77 inçlik, 120Hz tazeleme hızı ve 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir panel tercih edilmişti. Yani şu ana dek ortaya çıkan detaylar iki modelin de benzer bir ekran deneyimi sunacağı yönünde.
vivo V70 Lite 4G İşlemcisi Ne Olacak?
Cihazda kullanılacak işlemci maalesef belli değil. Fakat burada bir önceki nesilde Qualcomm'un Snapdragon 685 yonga seti yer alıyordu. Orta segmente hitap eden bu donanım Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 59 FPS'te çalıştırıyor diyebiliriz. Yeni modelin işlemcisi daha güçlü olacağından oyunlarda daha iyi bir performans sunması bekleniyor.
vivo V70 Lite 4G Bataryası Nasıl Olacak?
Akıllı telefonun 7.920 mAh'lik bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Selefinde 6.500 mAh'lik bir pilin bulunduğunu düşündüğümüzde yeni model kullanıcılara çok daha uzun kullanım süreleri sunacak demek mümkün. Şarj hızları ise belli değil. Fakat çok yüksek ihtimalle 90W veya daha üzerini desteklemesi söz konusu.
vivo V70 Lite 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?
vivo V70 Lite 4G'nin tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki neslin geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda yeni telefonun da bu yılın eylül ayında satışa çıkma ihtimali yüksek. Selefinin Türkiye'de satılmasından dolayı yeni modelin de ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.
vivo V70 Lite 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?
vivo V60 Lite 4G an itibariyle Türkiye'de çeşitli e-ticaret sitelerinde 15.979 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni model işlemci ve batarya gibi detaylarda bir önceki nesilden daha güçlü olacak. Bu kapsamda fiyat etiketi de 16 ila 20.000 TL arasında olabilir.
Vivo X300 Pro'nun Değeri 6 Ayda 14 Bin TL Düştü
vivo X300 Pro'nun çıkış fiyatı ile güncel satış fiyatını karşılaştırdık. Telefonun altı ayda ne kadar değer kaybettiğini sizin için araştırdık.
Editörün Yorumu
vivo V70 Lite 4G'nin akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için çok önemli bir alternatif olacağını düşünüyorum. Zira işlemcisi oyunlarda ortalama bir performans gösteriyor. Ekranı da bence gayet başarılı. Batarya özellikleri de kullanıcıları üzmeyecek düzeyde.