OPPO'nun 120Hz Ekranlı Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Açıklandı

OPPO, Reno 17 Pro isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Reno 17 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Açıklamaya göre telefon çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 17 Pro 16 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları da yer alacak.

OPPO Reno 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Reno 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 17 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 8550 Super işlemcisinin yer alması bekleniyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

OPPO Reno 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre OPPO'nun yeni telefonu 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Akıcı ekran deneyimi için 120Hz yeterli bir değer.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun Dimensity 8550 Super işlemcisi sayesinde çoğu mobil oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum.