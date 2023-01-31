Vivo X90 Pro+ Kamerası Dikkat Çekiyor: İşte Dx0Mark Sonuçları!

Vivo X90 serisinin yakında gerçekleşecek global lansmanı öncesi her modelde olduğu gibi bu modelin de Dx0Mark puanı ortaya çıktı. Dx0Mark sonuçları telefonun rakiplerine kıyasla özelliklerinde hangi noktada bulunduğunu ortaya koyuyor.

Amiral gemisi telefonun kamera sistemi 1 inç sensörlü, OIS ve lazer otomatik odaklamaya sahip 50MP f/1.8 ana kameraya sahipken, 48MP f/2.0 ultra geniş kamera, çift zoomlu 50MP f/2.4 telefoto kamera ve 64MP f/3.5 periskop telefoto kamera mevcut ana kameraya destek olarak kamera ünitesinde yer alan sensörler olarak belirtiliyor.

Bu denli kaliteli kameralara sahip telefonun kamera noktasında aldığı 140 Dx0Mark skoru, telefonu Google Pixel 7 ile aynı noktaya koyarken, telefonlar arasındaki sıralamada ise 10. sıraya yerleşmesini sağlıyor.

Vivo X90 Pro+ Telefon Kameraları Arasında 10. Sırada

Vivo X90 Pro+'da bulunan kameralar, düşük ışıkta bile olabildiğince düşük bozulmaya sahip ayrıntılı fotoğraf ve videoların çekilmesine olanak tanıyor. Keza telefonda yer alan telefoto kameralar yüksek çözünürlüklü fotoğrafları yüksek ayrıntılarla kaydedebiliyor.

Vivo X90 Pro+'ın 1 inç sensörlü ana kamerası ise düşük ve yapay ışıkta bile dikkat çekici kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Kameranın iyi olduğu yönlerinin dışında bazı ufak geride kaldığı noktalar da bulunuyor. Dx0Mark'a göre bu noktalar, yüksek kontrastlı alanlarda göze hoş görünmeyen işleme hataları yapabilmesinden ve nispeten yavaş otomatik odaklama özelliğine sahip olmasından kaynaklanıyor.

Listeye bakıldığında kamera noktasında kendini kanıtlamış iPhone modelleri arasında ilk 10'da kendine yer bulmayı başaran Vivo X90 Pro+'ın kamerasının şimdiden kullanıcılar tarafından dikkat çekeceğini ve beğenileceğini söyleyebiliriz.