Bütçe Dostu Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. vivo Y11d, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olması bekleniyor. Telefon ayrıca orta segment bir işlemci ile gelebilr.

vivo Y11d, Yeni Bir Sertifika Aldı

V2555 model numarasına sahip olan vivo Y11d, Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, telefonun Malezya'da satışa sunulabilmesi için gerekli olan resmî onay sürecine girdiğini gösteriyor. Akıllı telefonun Malezya'nın yanı sıra başka hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

vivo Y11d'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefonun özellikleri henüz açıklanmadı ancak bazı tahminler mevcut. vivo Y11d, 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Uygun fiyatlı akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Geçtiğimiz ay tanıtılan vivo Y31d'de 6,75 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

dört adet 2.9 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 6s 4G Gen 2 tercih edilmişti. Yeni modelde de Qualcomm'un bir Snapdragon işlemcisi yer alabilir. vivo Y31d ayrıca 6 GB ve 8 GB RAM RAM seçeneklerine sahip. Y11d'de de aynı RAM seçenekleri bulunabilir.

vivo Y11d Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo Y11d'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. vivo Y31d ise 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.