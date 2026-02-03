Xiaomi'den 165Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 8500 mAh Bataryası Var

Redmi K90 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Bütçe dostu amiral gemisi, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Redmi K90 Ultra ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızıyla da öne çıkacak.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Xiaomi'nin yeni telefonu, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Redmi K80 Ultra'da 6,83 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 447 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Redmi K90 Ultra'da MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K80 Ultra'da ise Dimensity 9400+ mevcut.

Akıllı telefon, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, K90 Ultra'nın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bütçe dostu amiral gemisi ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise teleofnun kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2 bin 599 yuan (16 bin 287 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın ise 2 bin 800 yuan (17 bin 548 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Ultra'nın 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Uygun fiyata güçlü donanım sunan Redmi K80 Ultra, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.