vivo Y18, 10 Taksit Fırsatıyla Türkiye'de Satışa Çıktı

vivo, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son ve en büyük hamlesi ise uygun fiyatlı bir model olan vivo Y18 oldu. Sahip olduğu fiyatına göre güçlü MediaTek işlemci, 6.56 İnç ekran, kamera özellikleri ve depolama alanı ile dikkat çeken aıllı telefon, Türkiye'de satışa çıktı İşte detaylar...

vivo Y18 Fiyatı ve Özellikleri

vivoY18, Türkiye'de dijital ve fiziksel mağazalarda satışa sunuldu. Üstelik ay sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında, zincir mağazalardan Y18 satın alanlar 10 taksit kampanyasından da faydalanabiliyor. vivo Y18 Türkiye fiyatı ise 7.999 TL'den başlıyor. Daha detaylı için buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

vivo Y18, fiyatı ile olduğu kadar özellikleriyle de dikkat çeken bir telefon. Telefon, gücünü MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden alıyor. Daha önce vivo Y27 başta olmak üzere pek çok telefonda kullanılan bu işlemci, özellikle de günlük kullanımda oldukça ideal bir performans susnuyor.

Söz konusu işlemciye ise isteğe bağlı olarak 4 ve 8 GB RAM seçenekleri ile 128 ve 256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Bununla beraber 50 megapiksel ana kameranın yer aldığı ikili dizilim, 8 megapiksel ön kamera ve 5000 mAh batarya da cihazın dikkat çeken özellikleri arasında.

vivo Y18 özellikleri