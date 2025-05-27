vivo'nun Aşırı Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

vivo'nun Y19s Pro isimli akıllı telefon modeli Geekbench testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun sergilediği performans belli oldu. Peki, 6000 mAh bataryalı telefon Geekbench'te kaç puan aldı?

vivo Y19s Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

V2507 model numarasına sahip vivo Y19s Pro modeli tek çekirdek testinde 434 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.471 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelen telefon gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo Y19s Pro Özellikleri

6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1608 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 200 gram ağırlığındaki telefon 165,75 x 76,10 x 8,10 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram değerine sahip ikinci kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 128 GB depolama alanına sahip telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM Seçeneği sunuyor.

vivo Y19s Pro Fiyatı

Telefonun 4 GB ARM'e sahip sürümü için 15.499 Bangladeş Takası (4.948 TL), 6 GB RAM'e sahip sürümü için 16.999 Bangladeş Takası (5.427 TL) fiyat belirlendi. Y19s Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak vivo Y19s Türkiye'de satışa sunulmuştu.