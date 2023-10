vivo Y200 5G'nin Tasarımı ve 'Orman Yeşili' Rengi Ortaya Çıktı!

vivo, Hindistan'da vivo Y200 5G adında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmek üzere.

Bugün tasarımı ve standart rengi olan 'Orman Yeşili' modeli vivo resmî hesabı üzerinden paylaşılırken, bu yeni cihazın, AMOLED ekran ve OIS destekli ana kamera ile eşleştirilmiş orta sınıf bir Qualcomm işlemciye sahip olduğu söyleniyor.

Lansman öncesinde vivo, vivo Y200 5G akıllı telefon için merakla beklenen 'Orman Yeşili' rengini bir video ile gösterirken, videoda telefonun ışıltılı bir yüzeye sahip olacağı oldukça açık bir şekilde görünüyor.

Embrace the style revolution with the sleek and vibrant vivo Y200 5G in stunning Jungle Green! 💚📱

Elevate your tech game with the best.https://t.co/3gZvolzYiv…#SpreadYourAura #vivoY200 #ItsMyStyle #5G #vivo #vivoYSeries pic.twitter.com/OCSicK6ZTb