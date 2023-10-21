vivo Y200 5G'nin Tasarımı ve 'Orman Yeşili' Rengi Ortaya Çıktı!
vivo, orta segmentte adından söz ettirmesi beklenen yeni modeli vivo Y200 5G'nin lansmanına hazırlanıyor. İşte telefonun tasarımı ve 'Orman Yeşili' rengi!
vivo, Hindistan'da vivo Y200 5G adında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmek üzere.
Bugün tasarımı ve standart rengi olan 'Orman Yeşili' modeli vivo resmî hesabı üzerinden paylaşılırken, bu yeni cihazın, AMOLED ekran ve OIS destekli ana kamera ile eşleştirilmiş orta sınıf bir Qualcomm işlemciye sahip olduğu söyleniyor.
Lansman öncesinde vivo, vivo Y200 5G akıllı telefon için merakla beklenen 'Orman Yeşili' rengini bir video ile gösterirken, videoda telefonun ışıltılı bir yüzeye sahip olacağı oldukça açık bir şekilde görünüyor.
Embrace the style revolution with the sleek and vibrant vivo Y200 5G in stunning Jungle Green! 💚📱— vivo India (@Vivo_India) October 20, 2023
Elevate your tech game with the best.https://t.co/3gZvolzYiv…#SpreadYourAura #vivoY200 #ItsMyStyle #5G #vivo #vivoYSeries pic.twitter.com/OCSicK6ZTb
Desert Gold (Çöl Altını) renk seçeneği ile de gelecek olan telefonun yine bu renkte de aynı yüzey kaplamasına sahip olması bekleniyor.
Telefona dair daha fazla detayın lansman tarihi olan 23 Ekim'de paylaşılması bekleniyor.
vivo Y200 5G Özellikleri (Söylenti)
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
- Kalınlık: 7,69 mm
- Ağırlık: 190 gram
vivo Y200 5G'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırıldı
Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan vivo Y200 5G'nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı.
Peki sizin vivo Y200 5G'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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