vivo Y200 5G'nin Tasarımı ve 'Orman Yeşili' Rengi Ortaya Çıktı!

vivo, Hindistan'da vivo Y200 5G adında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmek üzere.

Bugün tasarımı ve standart rengi olan 'Orman Yeşili' modeli vivo resmî hesabı üzerinden paylaşılırken, bu yeni cihazın, AMOLED ekran ve OIS destekli ana kamera ile eşleştirilmiş orta sınıf bir Qualcomm işlemciye sahip olduğu söyleniyor.

Lansman öncesinde vivo, vivo Y200 5G akıllı telefon için merakla beklenen 'Orman Yeşili' rengini bir video ile gösterirken, videoda telefonun ışıltılı bir yüzeye sahip olacağı oldukça açık bir şekilde görünüyor.

Desert Gold (Çöl Altını) renk seçeneği ile de gelecek olan telefonun yine bu renkte de aynı yüzey kaplamasına sahip olması bekleniyor.

Telefona dair daha fazla detayın lansman tarihi olan 23 Ekim'de paylaşılması bekleniyor.

vivo Y200 5G Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 64 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP İşlemci : Snapdragon 4 Gen 1

: Snapdragon 4 Gen 1 RAM : 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4800 mAh

: 4800 mAh Hızlı Şarj : 44W

: 44W Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 Kalınlık : 7,69 mm

: 7,69 mm Ağırlık: 190 gram

Peki sizin vivo Y200 5G'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.