vivo'nun Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 44W Hızlı Şarja Sahip

vivo, Y21 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. vivo'nun bütçe dostu yeni telefonu bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun batarya kapasitesi ve şarj hızı açıklığa kavuştu. Sertifikadaki bilgilere göre Android telefon iki farklı sürüm ile birlikte gelecek. Bu sürümlerin batarya kapasitesi farklı olacak.

vivo Y21 5G, Yeni Bir Sertifika Aldı

vivo Y21 5G, V2553 ve V2554 model numaraları ile birlikte Eprel sertifikası aldı. Sertifikada yer alan bilgilere göre V2553 model numarasına sahip sürümde 6.355 mAh batarya kapasitesi, V2554 model numarasına sahip olan sürümde ise 5.090 mAh batarya kapasitesi bulunacak. vivo Y31'de ise 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Yeni telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, vivo Y21 5G'nin kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak. USB Type-C portuna sahip telefonda IP65 sertifikası yer alacak. Bu sertifika sayesinde akıllı telefon su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olacak.

vivo Y21 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağı söylenen Y21 5G, 6,6 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Akıllı telefon LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. vivo Y31'de 6,68 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Bütçe dostu telefon vivo Y31'de iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi mevcut. Telefonda ayrıca Adreno 613 GPU yer alıyor. Y21 5G ise Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemciye sahip olabilir.

vivo Y21 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y31 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Türkiye'de 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo Y21 5G de 22 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

vivo Y21 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Uygun fiyatlı vivo Y21 5G'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y31, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.