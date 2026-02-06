Fiyat Performans Canavarı Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

POCO X8 Pro hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Kısa bir süre önce batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de fiyatı sızdırıldı. Sızıntı ayrıca yüksek kapasitesi ile birlikte gelmesi beklenen cihazın RAM ve depolama seçeneklerinin de ortaya çıkmasını sağladı.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu 399.90 euro (20 bin 616 TL), 8 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu 449.90 euro (23 bin 194 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 479.90 euro (24 bin 741 TL) fiyat etiketi ile gelecek.

X8 Pro'nun Türkiye fiyatı açısından fikir edinmek için bir önceki modele geri dönmekte fayda var. POCO X7 Pro'nun 8 GB RAM + 256 GB depolama versiyonu 22 bin 999 TL ile Türkiye'de satışa sunulmuştu. X7 Pro, 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8400 Ultra ile birlikte gelirken X8 Pro'nun ise Dimensity 8500 ile geleceği söyleniyor.

Bu yeni model, 6.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip önceki modelden farklı olarak 6.500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkabilir. X8 Pro'nun Avrupa fiyatı ve önceki modele kıyasla yapılan yenilikleri göz önünde bulunduracak olursak X8 Pro'nun Türkiye başlangıç fiyatının ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olması muhtemel görünüyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle Türkiye'ye farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini de unutmamak gerekiyor.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Çözünürlük : 1.5K

: 1.5K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 8500

: MediaTek Dimensity 8500 Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı : 100W Hızlı Şarj

: 100W Hızlı Şarj Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Daha önce sızdırılan bilgilere göre POCO X8 Pro, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, IP68 sertifikası ile birlikte gelecek. Bu sertifika, cihazın belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki RAM ve 256 ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği ile sunulması bekleniyor.