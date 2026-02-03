vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo, Y21 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu Android telefon, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkabilir. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemcil yer alabilir.

vivo Y21 5G Sertifika Aldı

vivo Y21 5G, Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda V2553 model numarası ile birlikte ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Malezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Akıllı telefonun Malezya dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil.

vivo Y21 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni bütçe dostu telefonu Y21 5G, 6,6 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Akıllı telefon LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. vivo Y31'de 6,68 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Y31'de iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Telefonda ayrıca Adreno 613 GPU yer alıyor. Serinin yeni modeli olan vivo Y21 5G'de de Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci görebiliriz.

vivo Y21 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Uygun fiyatlı vivo Y21 5G'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y31, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.