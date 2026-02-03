12 GB RAM'li Galaxy S26 Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

Samsung Galaxy S26 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung Galaxy S26 Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-S942N model numarasına sahip olan Samsung Galaxy S26, Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 315 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 310 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Test sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Performans testinde telefonun Exynos 2600 işlemcisine sahip sürümü bulunuyor. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,3

6,3 Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy S26'nın ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 , diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebileceği söyleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S26'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra da tanıtılacak. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.