vivo'dan Sizi Asla Yarı Yolda Bırakmayacak Dev Telefon: Y300i!

Y300 serisini genişletmek için kolları sıvayan vivo'nun çıkarmak istediği yeni model vivo Y300i, çıkışından önce internete düştü. Orta segmentte boy gösteren ve çoğu kullanıcının kesesine uygun fiyatıyla dikkat çekecek; V2444A model numarasıyla anılan telefon, Çin Telekom web sitesinde tüm teknik özellikleri ve görselleriyle listelendi. Gelin telefonun özelliklerine detaylıca bakalım...

Büyük Kasa, Dev Bataryalı vivo Y300i

Telefona bakar bakmaz büyük bir kasa olduğunu görüyoruz. Bu model, 6.68 inçlik bir LCD ekrana sahip ve HD+ çözünürlük sunuyor.

Telefonun arka kasasında 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera var ve önündeki selfie kamerası ise 5 MP değere sahip. Az önce de söylediğimiz gibi büyük bir kasaya sahip olmasından ötürü 6.500 mAh'lık dev bir batarya ve 44W kablolu şarj desteği ile birlikte geliyor.

Y300i, Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi ile güçlendirilmiş. Üç farklı bellek seçeneğiyle kullanıcıların tercihlerine sunulacak:

8GB RAM / 256GB depolama

12GB RAM / 256GB depolama

12GB RAM / 512GB depolama

Fiyatı Ne Kadar?

vivo Y300i fiyat konusunda oldukça iddialı desek yeridir; Çin para birimi ile 1.499 CNY'den satışa sunulacak. Bu da yaklaşık olarak 205 dolar civarında bir başlangıç fiyatına denk geliyor.

Orta segment diğer telefonlarla rekabet etmek için uygun özelliklere sahip bir telefon. Yüksek ekran hızı ve uzun kullanım süresi sunacak bir telefon arıyorsanız, uygun fiyatıyla vivo Y300i sizin aradığınız model olabilir.