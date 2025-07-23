vivo'dan Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

2025 yılının haziran ayında Y400 Pro 5G'yi duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Y400 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu telefon devasa bataryaya sahip olacak.

vivo Y400 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6000 mAh batarya kapasitesine sahip vivo Y400 5G 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Y400 Pro modelinde 5500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Y400 5G, Bluetooth SIG ve Google Play Console'un veri tabanlarında da görüntülendi. V2506 model numarasına sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunabilir.

vivo Y400 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Y400 5G'nin 25.000 Hindistan rupisi (11.703 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Y400 5G Çıkış Tarihi

vivo Y400 Pro 5G 20 Haziran 2025 tarihinde tanıtıldı. Y400 5G'nin ise ağustos ayının başlarında tanıtılacağı iddia edildi.