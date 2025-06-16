vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon! 120Hz Ekran, 32 MP Ön Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz yıl Y300 Pro modelinin tanıtılmasının ardından serinin yeni telefonu merak edilmeye başlanmıştı. Yaşanan bir gelişme ile birlikte vivo Y400 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı.

vivo Y400 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Y400 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 4500 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun kavisli ekrana sahip olacağı öne sürüldü.

Telefonda Dimensity 7300 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip Y400 Pro modeli 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 tabanlı FunTouchOS 15 ile birlikte gelecek telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Telefonda ayrıca 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak.

vivo Y400 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

182 gram ağırlığındaki vivo Y400 Pro'nun 25.000 Hindistan rupisi (11.442 TL) fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

vivo Y400 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen vivo Y400 Pro 20 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak.