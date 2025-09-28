vivo'dan Heyecanlandıran Açıklama! 200 MP Kameralı Telefon Yolda

vivo, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu ayın başında Dimensity 7300 işlemci ve 8200 mAh bataryasıyla dikkat çeken vivo Y500'i tanıtan şirket, şimdi ise vivo Y500 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın ürün müdürü tarafından doğrulanan modelin ana kamerasıyla ilgili ilk bilgiler de geldi. İşte ayrıntılar...

vivo Y500 Pro, 200 MP Kamerayla Gelecek

Gelen bilgilere göre model, 200 MP çözünürlüklü bir ana kamerayla gelecek. Diyafram açıklığı gibi teknik ayrıntılar paylaşılmadı ancak bu, vivo’nun Y serisi için bir ilk olacak. Zira daha önce hiçbir Y serisi telefonda bu kadar yüksek çözünürlüklü kamera bulunmadığından vivo Y500 Pro’nun büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Beklenen vivo Y500 Pro Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre vivo Y500 Pro, 6,77 inç FHD+ AMOLED ekranla gelecek. Bu panel 144 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 7400 işlemci bulunacak ve buna 8 GB RAM ile 128 GB depolama eşlik edecek. Ön tarafta 50 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 200 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera yer alacak.

Android 16 tabanlı Funtouch OS 16 ile çalışacak olan Y500 Pro, 6.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğiyle kullanıcıya uzun süreli kullanım sunacak.

Beklenen özellikler şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,77 inç FHD+ AMOLED, 144Hz, HDR

6,77 inç FHD+ AMOLED, 144Hz, HDR İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Funtouch OS 16

Android 16 tabanlı Funtouch OS 16 Arka Kameralar: 200 MP Samsung HP5 + 8 MP

200 MP Samsung HP5 + 8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı: 100W

100W Bağlantı: USB Type-C, ters şarj desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y500 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.