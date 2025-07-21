vivo 12 GB RAM'li Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! Dev Bataryaya Sahip

vivo kısa süre önce Y50 5G ve Y50m 5G isimli bütçe dostu iki telefon tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan Y50m 5G yüksek RAM kapasitesi, devasa batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo Y50m 5G Özellikleri

vivo Y50m 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y50 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 204 gram ağırlığındaki telefonda yüzde 90,4 ekran gövde oranı mevcut.

67,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarındaki telefon 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. 6000 mAh batarya kaapsitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefonda ayrıca USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Çift SIM desteğine sahip olan Y50 5G'de IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y50m 5G'nin fiyatı ne kadar?

vivo Y50m 5G Fiyatı