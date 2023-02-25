Vivo'dan Bütçe Dostu Yeni Bir Tablet Yolda: Nisan Ayında Çıkabilir!

Vivo, 11 inçlik geniş ekranı, Snapdragon 875 işlemci ve daha fazlasına sahip ilk tableti Vivo Pad'i 2022 yılında piyasaya sürmüştü. Tablet, arka yüzünde çift kamera kurulumuna sahip şık bir tasarıma sahipti. Şimdi, söylentiler şirketin geçici olarak Vivo Pad 2 olarak adlandırılan bir sonraki tableti üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Cihaz kısa süre önce Çin'in MIIT sertifikasını aldı.

Vivo Pad 2 Geliyor

PA2373 model numaralı bir Vivo cihazı Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) sertifikasını aldı. Yetkili makam cihazın adını açıklamasa da raporlar bunun yaklaşmakta olan Vivo Pad 2 olduğunu gösteriyor.

Şu anda tablet hakkında çok fazla bilgi mevcut değil. İddialar, cihazın Nisan ayı sonunda amiral gemisi veya orta sınıf bir işlemciyle piyasaya sürüleceğini söylüyor. Orijinal Vivo Pad'in aksine gelecek tabletin uluslararası pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

Vivo Pad Ne Özelliklere Sahipti?

Hatırlatmak gerekirse Vivo'nun ilk tableti Nisan 2022'de 2.5K çözünürlüğe sahip 11 inç LCD ekranla tanıtılmıştı. Panel 120Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteği sunarken, Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü bir sistemle donatılmış olarak gelmişti. İç kısımda ise tablet Adreno 650 GPU ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyordu.

Arka tarafta 13MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı sensörden oluşan çift kameralı arka üniteye sahip tabletin ön tarafında selfie için 8MP'lik bir kamera yer alıyordu. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB yerleşik depolama alanına sahipken, 44W hızlı şarj desteğine sahip 8.040 mAh pil ünitesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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