VLC Media Player 3,5 Milyar İndirme Sayısını Geçti: Büyük Güncelleme Kapıda!

Yıllar önce çıkışını gerçekleştiren ve bilgisayar kullanıcıları ile buluşturulan açık kaynaklı medya oynatıcısı artık milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. VLC Media Player 3,5 milyar indirme sayısını artık geçmiş bulunuyor ve uygulamanın arkasındaki geliştiriciler, 2021 yılında kullanıcı arayüzünde büyük bir değişikliği içeren güncelleme yayımlamayı planlıyor.

VLC Media Player Güncellemesi Ne Zaman Geliyor?

Popüler medya oynatıcısı, 20 yıl önce çıkışını gerçekleştirdiği günden bugüne kadar ücretsiz ve açık kaynaklı bir çapraz platform destekli medya oynatıcısı olarak 3,5 milyardan fazla indirildi. VLC geliştiricisi ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan VideoLAN vakfının başkanı Jean Baptiste Kempf yılların eskitemediği medya oynatıcısının 2021 yılında yepyeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağını duyurdu.

Kempf, konu ile ilgili yapmış olduğu bir röportajda kullanıcı arayüzünün baştan aşağı değişeceğini ve kullanıcıların büyük bir güncelleme alacağını açıkladı. Bu değişiklik ve yeniliklerin 2021 senesinde piyasaya sürülecek olan VLC 4.0'ın bir parçası olacağı bildirildi.

VLC geliştiricisi, medya oynatıcısının ayrıca bir çevrim içi sürüme de kavuşacağını söyledi. VideoLAN ekibi, WebAssembly ve JavaScript'i destekleyen bir sürüm geliştiriyor. Programın çevrim içi sürümü, Flash Player'a benzer bir web eklentisi sağlıyor.

Kempf, son olarak VideoLAN'ın "Moviepedia" isimli yeni bir proje üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi. IMDb'nin rakibi olarak da adlandırılan bu proje, Kempf'in aktarmış olduğu bilgilere göre Wikipedia'ya benzer bir düzenleme özelliklerini içerecek yani içerikler bizzat kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden oluşacak.

VLC Artık Apple M1 Desteği Sunuyor

VLC, yaklaşık üç hafta önce bir güncelleme aldı ve başta Mac olmak üzere desteklediği platformların sayısını arttırdı. Yeni Apple dizüstü bilgisayarlarının (MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini) tamamının Apple M1 kullandığını eklemek gerekiyor. Güncelleme, Mac bilgisayarlar için verilen desteğin yanı sıra görsellik açısından bazı büyük gelişmeleri de içerisinde barındırdı. Bu gelişmeler, VLC'yi (3.0.12 sürümü) Apple'ın yeni Big Sur işletim sistemi ile daha uyumlu hale getirdi.

VLC ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürüldü ve 20 yıldan beri bizimle beraber olmaya devam ediyor. Bu uygulama şu anda Android kullanıcı arasında oldukça popüler ancak iOS kullanıcıları için aynı şeyi söylemek çok mümkün görünmüyor.