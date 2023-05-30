Vodafone'dan Yenilenmiş İkinci El Telefon Hizmeti!

Dijitalleşmeye liderlik etme vizyonuyla Türkiye'de faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Vodafone, "Faturaya Ek Cihazlar" bölümünden sunulan yenilenmiş ikinci el telefon alımı ve satımı hizmetini yeniledi.

Artık Vodafone müşterileri, ikinci el telefonlarını nakde dönüştürmek istedikleri zaman online olarak fiyat teklifi alıp, cihazları en yakın Vodafone mağazasına satabilirler.

Vodafone, toplanan ikinci el telefonları yenileyip "Faturaya Ek Cihazlar" bölümünde faturaya ek olarak 12 aya varan ödeme kolaylığıyla satışa sunuyor.

Telefonlarınızı Vodafone'a Nasıl Satabilirsiniz?

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "İkinci el piyasası ülkemizin bilgi toplumu yolculuğunda önemli rol oynuyor. Yenilenmiş ikinci el cihaz ekosistemi iş imkanı oluşturması ve ilave vergi katkısı sağlaması bekleniyor. İkinci el ürünler, atık miktarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor." dedi.

Vodafone markasına telefonlarını sattıkları için güvenle paralarını alacağını bilen müşteriler, 3 kısa adımda kolayca fiyat teklifi alabiliyorlar. Birinci adımda satmak istediği telefonun marka, model ve hafızasını seçen müşteriler, ikinci adımda cihazın durumunu tespit etmeye yönelik 8 kısa Evet-Hayır sorusunu cevaplıyorlar. Üçüncü ve son adımda ise açılan formda ilgili bilgileri doldurup telefona gelen onay kodunu girdikten sonra fiyat tekliflerini alıyorlar.

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