Oyunlarda İstediğiniz Kişiliğe Bürünün: Konsol Oyuncuları İçin Ses Değiştirme Modülasyonu Geliyor!

İster eğlence, ister kimliğinizi gizleme amaçlı olsun; eğer sesinizi kullanmanız gereken oyunlar oynuyorsanız bazen kendi sesinizle oyunlarda yer almak istemeyebilirsiniz—ki internet çağında bu oldukça masumane bir istek. Voicemod, halihazırda PC platformuna özel modülasyon aracını sunuyor. Aynı teknoloji şimdi oyun konsollarına da geliyor.

Voicemod Key: Konsollarda Sesinizi Klonlayın

Voicemod, bugün yeni bir donanım cihazı olan Key’i duyurdu. Bu dongle, konsol oyuncularının Voicemod’un ses değiştirme teknolojisini kullanmasını sağlıyor.

Key, PlayStation ve Xbox’ın konsol tabanlı sesli sohbetleri ile uyumlu olduğu gibi, konsolda kullanılan Discord uygulamasıyla da çalışıyor. Şu anda Voicemod Pro aboneliğiyle birlikte satın alınabiliyor; mevcut aboneler ise indirimli bir fiyatla ürüne sahip olabiliyor.

Bu araç, telefon veya tabletlerinize USB-C veya lightning portlu kablolar aracılığıyla kullanabileceğiniz bir kutu diyebiliriz. Ses panellerinde geçiş yapmak için bu cihazla bağlantı kurduktan sonra işlem yapabiliyorsunuz. Ardından kulaklık ve konsol direkt olarak dongle'a bağlanıyor.

300 Binin Üstünde Ses Modeli

Key, kullanıcıların seçebileceği yapay zeka ile oluşturulmuş ses kütüphaneleri ve 300.000’den fazla ses içeriyor. Kullanıcılar, sesler arasında anında geçiş yapabiliyor. Ek olarak bu sesleri kendi tarzınıza göre özelleştirme seçeneği de mevcut.

Voicemod’a göre, Key, konsol oyuncularına, uzun süredir PC oyuncularının sahip olduğu ses değiştirme teknolojisine erişim sağlayan türünün ilk donanımı olarak kayıtlara geçiyor.

Voicemod CEO’su Jaime Bosch'un konuya ilişkin sözleri şöyle: