Sizi Tek Dokunuşla İzlenemez Yapan Telefon Tanıtıldı

FuriPhone FLX1s modelini temel alsa da kurumsal müşteriler için özel yazılımla donatılan yeni akıllı telefon Void Phone VX1 tanıtıldı. Telefon, özel cihaz yönetme sistemi sayesinde şirketlerin çok sayıda telefonu uzaktan yönetmesini, yazılım yüklemesini ya da cihazları sıfırlamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Void Phone VX1 Özellikleri

İşletim Sistemi : FuriOS (Debian tabanlı)

: FuriOS (Debian tabanlı) Gizlilik Özellikleri : Wi-Fi, Bluetooth, 5G, mikrofon ve kamera ve benzerlerini tek dokunuşla kapatan özel düğme

: Wi-Fi, Bluetooth, 5G, mikrofon ve kamera ve benzerlerini tek dokunuşla kapatan özel düğme İşlemci : MediaTek Dimensity 900

: MediaTek Dimensity 900 Ekran : 6.7 inç IPS (720 x 1600 piksel, 90Hz Yenileme Hızı)

: 6.7 inç IPS (720 x 1600 piksel, 90Hz Yenileme Hızı) RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB (microSD desteği mevcut)

: 128 GB (microSD desteği mevcut) Arka Kamera : 20 MP (Ana) + 2 MP (Makro)

: 20 MP (Ana) + 2 MP (Makro) Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya: 5.000 mAh

Cihaz, Debian tabanlı bir mobil işletim sistemi olan FuriOS ile birlikte geliyor. Bilmeyenler için Debian, hafif bir işletim sistemi olmasıyla öne çıkıyor. Arka planda gereksiz işlemlerle sistemi yormuyor, kullanıcılara sistem üzerinde tam kontrol veriyor, büyük bir gönüllü geliştirici topluluğu tarafından uzun yıllardan beri geliştirilmeye devam ediliyor.

Daha çok gizlilik odaklı özellikleri ile öne çıkmak için Telefonun yan tarafında Wi-Fi, Bluetooth, 5G, mikrofon, kamera ve benzerlerini doğrudan kapatmanızı sağlayan özel bir düğme bulunuyor. Bu, hassas verilerin kaydedilmesini ya da iletilmesini engelliyor. Ayrıca Google Play Store'a ihtiyaç duymadan uygulama yükleyebildiğinizi de belirtelim.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 900 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet A78 2.4 GHz Cortex çekirdeği, altı adet 2.0 GHz Cortex A55 içeriyor. Telefon, 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip. IPS ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Cihaz, 8 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. microSD sayesinde ek depolama elde etmek mümkün. 5.000 mAh batarya kapasitesi sunan cihazın arka tarafında 20 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Void Phone VX1 Fiyatı

Void Phone VX1, genel kullanıcı kitlesine yönelik bir telefon olmadığı için sadece resmî web sitesi üzerinden talep üzerine satın alınabiliyor. 100 adet ve üstü satın alımlarda indirim uygulanıyor. Ayrıca cihaz yönetim özelliklerini kullanmak için telefon başına aylık 2.50 dolar (107 TL) abonelik gerekiyor.