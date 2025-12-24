200 MP Kameralı Ucuz Telefon Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var
OPPO Reno 15'in global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı. Peki, akıllı telefon performans testinde kaç puan aldı? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Reno 15'in global sürümü Geekbench testine girdi.
- Telefon tek çekirdek testinde 1.192 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.694 puan aldı.
- Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.
OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15'i tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Reno 15'in global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Peki, global sürümde aynı işlemci mi tercih edilecek?
OPPO Reno 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?
CPH2825model numarasına sahip olan OPPO Reno 15'in global sürümü Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.192 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.694 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun 12 GB'ın yanı sıra 16 GB RAM seçeneği de bulunuyor.
OPPO Reno 15 Özellikleri
- Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- Maksimum Parlaklık: 3600 nit
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz
- İşlemci: Dimensity 8450
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya Kapasitesi: 6200 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 80W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
- Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68 ve IP69
Telefon, gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.
Reno 15'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.
24 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! Ekran Altı Kamerası Var
RedMagic 11 Air'in özellikleri ortaya çıktı. 24 GB RAM seçeneğiyle gelecek telefonda çok güçlü bir işlemci bulunacak. İşte telefonun detayları!
OPPO Reno 15 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 2999 yuan (18.358 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB depolama / 12 GB RAM + 512 GB depolama: 3299 yuan (20.191 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3599 yuan (22.027 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 3999 yuan (24.475 TL)