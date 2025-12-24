200 MP Kameralı Ucuz Telefon Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15'i tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Reno 15'in global sürümü Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Peki, global sürümde aynı işlemci mi tercih edilecek?

OPPO Reno 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2825model numarasına sahip olan OPPO Reno 15'in global sürümü Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.192 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.694 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun 12 GB'ın yanı sıra 16 GB RAM seçeneği de bulunuyor.

OPPO Reno 15 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 3600 nit

3600 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz

240 Hz İşlemci: Dimensity 8450

Dimensity 8450 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6200 mAh

6200 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68 ve IP69

Telefon, gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Reno 15'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

OPPO Reno 15 Fiyatı