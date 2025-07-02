Dev Alman Markası İçin Kötü Son! 1 Model Onu Kurtardı!

Alman otomotiv devi Volkswagen için durumlar pek iç açıcı değil. Alman markası Amerikan pazarında çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Bu noktada bir model markanın kurtuluşunu temsil ediyor. O da ikonik Volkswagen Golf R modeli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen’in ABD’deki Satışları Çakıldı, Tek İstisna Golf R Oldu!

Volkswagen of America 2025’in ikinci çeyreğinde zorlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Nisan-Haziran dönemini kapsayan çeyrekte satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tam yüzde 29 oranında düştü. Bu ciddi gerileme markanın neredeyse tüm modellerini etkilerken dikkat çekici bir istisna da vardı: Golf R.

Volkswagen’in ikonik hot hatch modeli Golf R aynı dönemde satışlarını yüzde 12,1 oranında artırmayı başardı. Bu artışın arkasında modelin geçtiğimiz yıl sonunda yenilenen tasarımı ve performans odaklı güncellemeleri yatıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Golf R kardeşi GTI ile birlikte makyaj operasyonundan geçmiş ve fabrikada yaşanan yeniden yapılanma nedeniyle üretimde kısa süreli gecikmeler yaşanmıştı.

Üretimin tam kapasiteye dönmesiyle birlikte satışlar da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Markanın diğer modellerine bakıldığında tablo çok daha karamsar. Özellikle elektrikli ID.4 modelinde yüzde 65’lik sert bir düşüş görülürken, Tiguan’da yüzde 45, Jetta’da ise yüzde 29’luk kayıplar yaşandı. Arteon ise artık üretilmemesine rağmen çeyrek boyunca yalnızca iki adet satıldı. Yeni ID. Buzz modeli ise piyasaya yeni giriş yapmasına rağmen 564 adetlik satışla listede yer aldı. Toplam satış tablosu ise şu şekilde:

Model Q2 2025 Satış Q2 2024 Satış Yıllık Değişim Atlas 18.174 19.293 -%5,8 Atlas Cross Sport 7.984 9.769 -%18,3 Taos 13.898 20.468 -%32,1 Tiguan 11.486 21.038 -%45,4 ID.4 1.992 5.690 -%65,0 ID. Buzz 564 0 %100,0 Jetta 14.545 20.508 -%29,1 Arteon 2 419 -%99,5 Golf GTI 1.877 2.647 -%29,1 Golf R 873 779 %12,1 Toplam 71.395 100.612 -%29,0

Golf R’nin artışı sayısal olarak küçük olsa da VW’nin geneli için moral verici tek unsur olmuş gibi görünüyor. Öte yandan markanın elektrikli modellerindeki düşüş dikkat çekiyor ve Amerika pazarındaki dönüşüm stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Sizce Volkswagen bu düşüşü nasıl telafi edebilir? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...