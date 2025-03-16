2 Katlı Transporter! Volkswagen California Türkiye'de Satışa Sunuldu!

İkonik bir minibüs denince akla gelen ilk araç şüphesiz Volkswagen Transporter oluyor. T1 olarak başlayan hikaye gelişerek devam ediyor ve bugün Transporter, Multivan, California gibi farklı isimlerle aynı çatı altında devam ediyor. Transporter ailesinin gezgin ve doğa tutkunlarına özel karavan versiyonu California yenilenmiş ve makyajlanmış hali ile Türkiye'de satışa çıktı. İşte Volkswagen California teknik özellikleri ve fiyat listesi...

Volkswagen California Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Volkswagen'in ikonik minibüs model Transporter geçmişte aslında ilk olarak karavan gibi kullanılmasıyla ünlü oldu. O dönem araç bir karavan değildi ancak tüketiciler tarafından yapılan ufak değişiklikler gibi bir döneme damgasını vuran müzik akımlarının sahiplerine yoldaşlık etti, pek çok kişinin hayalini süsledi ve bugün bir klasik olarak koleksiyonlarda yerini aldı.

Ancak bu kültür yıllar geçse de devam etti ve geleneklerine bağlı kalarak Volkswagen Transporter'ın bir karavan versiyonu ortaya çıktı. Yukarı doğru açılan ikonik tavanıyla dikkatleri üzerine toplayan California yenilendi. Araç sahip olduğu yeni güvenlik paketlerine ek olarak daha modern bir tasarıma kavuşmuş ve iç mekanda büyük yenilikler yapılmış. Bu sayede arka taraf artık daha ferah.

Bunun yanında araca eklenen yeni motor ile birlikte otomobil hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de çevreye daha az zarar veriyor. Ayrıca iç mekanda mutfak kısmında yapılan tasarım değişikliği sayesinde kullanıcılar daha rahat bir şekilde karavandaki iç mekanı kullanma şansına sahip olacaklar. Otomobil bugün itibariyle Türkiye'ye giriş yaptı ve Volkswagen Ticari Araç yetkili satıcılarında yerini aldı.

Volkswagen California Teknik Özellikleri

Genel Özellikler:

Platform: MQB (Multivan eHybrid uzun şasi baz alınarak üretilmiştir)

MQB (Multivan eHybrid uzun şasi baz alınarak üretilmiştir) Koltuk Konfigürasyonu: 3+1

3+1 Şanzıman: DSG (Otomatik)

DSG (Otomatik) Çekiş Sistemi: 4MOTION (Dört tekerlekten çekiş)

Motor & Performans:

Motor: 1.5 TSI eHybrid (Plug-in Hibrit)

1.5 TSI eHybrid (Plug-in Hibrit) Maksimum Güç: 245 PS

245 PS Hibrit Sistemi: Güçlendirilmiş PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Güçlendirilmiş PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Yakıt Tüketimi: Çevreci motor seçeneği ile optimize edilmiş tüketim

Dış Tasarım & Donanım:

Açılır Pop-up Tavan: Mevcut

Mevcut Dış Tasarım: Yenilenmiş ve modernize edilmiş çizgiler

Yenilenmiş ve modernize edilmiş çizgiler Farlar: LED Teknolojili Ön ve Arka Farlar

LED Teknolojili Ön ve Arka Farlar Jantlar: Özel Tasarım Alaşım Jantlar

Özel Tasarım Alaşım Jantlar Renk Seçenekleri: Çeşitli dış renk seçenekleri

İç Mekan & Konfor:

İç Mekan: Yeniden tasarlanmış, ferah ve fonksiyonel iç mekan

Yeniden tasarlanmış, ferah ve fonksiyonel iç mekan Karavan Kontrol Paneli: Yenilenmiş dijital karavan kontrol paneli

Yenilenmiş dijital karavan kontrol paneli Yatak Alanı: Açılabilir tavan yatağı ve katlanabilir iç yatak alanı

Açılabilir tavan yatağı ve katlanabilir iç yatak alanı Mutfak Ünitesi: Entegre ocak, lavabo ve mini buzdolabı

Entegre ocak, lavabo ve mini buzdolabı Masa & Koltuk Düzeni: Katlanabilir ve modüler yapı

Katlanabilir ve modüler yapı Depolama Alanları: Geniş iç saklama gözleri

Teknoloji & Dijital Yenilikler:

Multimedya Sistemi: Dijital dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi

Dijital dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi Bağlantı Seçenekleri: Apple CarPlay & Android Auto uyumluluğu

Apple CarPlay & Android Auto uyumluluğu Dijital Gösterge Paneli: Yüksek çözünürlüklü ekran

Yüksek çözünürlüklü ekran Ses Sistemi: Premium ses sistemi

Güvenlik & Sürüş Destek Sistemleri:

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)

Şerit Takip Asistanı

Çarpışma Önleme Asistanı

Otonom Acil Frenleme Sistemi

360° Çevre Görüş Kamerası

Park Asistanı

Volkswagen California Fiyat Listesi