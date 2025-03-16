2 Katlı Transporter! Volkswagen California Türkiye'de Satışa Sunuldu!
Volkswagen'in ikonik minibüsü Transporter'ın 2 katlı karavan versiyonu California ile Türkiye'de satışa sunuldu. İşte konuyla ilgili detaylar ve özellikleri...
İkonik bir minibüs denince akla gelen ilk araç şüphesiz Volkswagen Transporter oluyor. T1 olarak başlayan hikaye gelişerek devam ediyor ve bugün Transporter, Multivan, California gibi farklı isimlerle aynı çatı altında devam ediyor. Transporter ailesinin gezgin ve doğa tutkunlarına özel karavan versiyonu California yenilenmiş ve makyajlanmış hali ile Türkiye'de satışa çıktı. İşte Volkswagen California teknik özellikleri ve fiyat listesi...
Volkswagen California Türkiye'de Satışa Sunuldu!
Volkswagen'in ikonik minibüs model Transporter geçmişte aslında ilk olarak karavan gibi kullanılmasıyla ünlü oldu. O dönem araç bir karavan değildi ancak tüketiciler tarafından yapılan ufak değişiklikler gibi bir döneme damgasını vuran müzik akımlarının sahiplerine yoldaşlık etti, pek çok kişinin hayalini süsledi ve bugün bir klasik olarak koleksiyonlarda yerini aldı.
Ancak bu kültür yıllar geçse de devam etti ve geleneklerine bağlı kalarak Volkswagen Transporter'ın bir karavan versiyonu ortaya çıktı. Yukarı doğru açılan ikonik tavanıyla dikkatleri üzerine toplayan California yenilendi. Araç sahip olduğu yeni güvenlik paketlerine ek olarak daha modern bir tasarıma kavuşmuş ve iç mekanda büyük yenilikler yapılmış. Bu sayede arka taraf artık daha ferah.
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Bunun yanında araca eklenen yeni motor ile birlikte otomobil hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de çevreye daha az zarar veriyor. Ayrıca iç mekanda mutfak kısmında yapılan tasarım değişikliği sayesinde kullanıcılar daha rahat bir şekilde karavandaki iç mekanı kullanma şansına sahip olacaklar. Otomobil bugün itibariyle Türkiye'ye giriş yaptı ve Volkswagen Ticari Araç yetkili satıcılarında yerini aldı.
Volkswagen California Teknik Özellikleri
Genel Özellikler:
- Platform: MQB (Multivan eHybrid uzun şasi baz alınarak üretilmiştir)
- Koltuk Konfigürasyonu: 3+1
- Şanzıman: DSG (Otomatik)
- Çekiş Sistemi: 4MOTION (Dört tekerlekten çekiş)
Motor & Performans:
- Motor: 1.5 TSI eHybrid (Plug-in Hibrit)
- Maksimum Güç: 245 PS
- Hibrit Sistemi: Güçlendirilmiş PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
- Yakıt Tüketimi: Çevreci motor seçeneği ile optimize edilmiş tüketim
Dış Tasarım & Donanım:
- Açılır Pop-up Tavan: Mevcut
- Dış Tasarım: Yenilenmiş ve modernize edilmiş çizgiler
- Farlar: LED Teknolojili Ön ve Arka Farlar
- Jantlar: Özel Tasarım Alaşım Jantlar
- Renk Seçenekleri: Çeşitli dış renk seçenekleri
İç Mekan & Konfor:
- İç Mekan: Yeniden tasarlanmış, ferah ve fonksiyonel iç mekan
- Karavan Kontrol Paneli: Yenilenmiş dijital karavan kontrol paneli
- Yatak Alanı: Açılabilir tavan yatağı ve katlanabilir iç yatak alanı
- Mutfak Ünitesi: Entegre ocak, lavabo ve mini buzdolabı
- Masa & Koltuk Düzeni: Katlanabilir ve modüler yapı
- Depolama Alanları: Geniş iç saklama gözleri
Teknoloji & Dijital Yenilikler:
- Multimedya Sistemi: Dijital dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi
- Bağlantı Seçenekleri: Apple CarPlay & Android Auto uyumluluğu
- Dijital Gösterge Paneli: Yüksek çözünürlüklü ekran
- Ses Sistemi: Premium ses sistemi
Güvenlik & Sürüş Destek Sistemleri:
- Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
- Şerit Takip Asistanı
- Çarpışma Önleme Asistanı
- Otonom Acil Frenleme Sistemi
- 360° Çevre Görüş Kamerası
- Park Asistanı
Volkswagen California Fiyat Listesi
- Anahtar Teslim Fiyatı: 4.699.000 TL
- Net Fiyat: 2.694.859 TL
- ÖTV (Özel Tüketim Vergisi): 1.212.687 TL
- KDV (Katma Değer Vergisi): 781.509 TL
- MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi): 3.854 TL
- TTİ Resmi Bedeli: 2.757 TL
- TTİ Hizmet Bedeli: 3.335 TL