Volkswagen'e Bir Darbe de Çalışanlardan, Pazartesi Günü Greve Gidiyorlar

Son zamanlarda zor sınavlardan geçen otomobil devi Volkswagen, rakiplerin agresif fiyat stratejileri nedeniyle büyük bir baskı altında. İşçi kesimi ise bu sıkıntıların kendilerine maddi olarak yansıtılmasını istemiyor.

IG Metall sendikası, çalışanların iş bırakma eylemlerine Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu. Sendika yetkilileri, grevin günlük birkaç saat süreceğini ve kapsamının müzakerelerin ilerleyişine bağlı olacağını açıkladı.

Volkswagen, Almanya genelinde yaklaşık 300.000 kişiyi istihdam ediyor ve ülke çapında 10 fabrikası bulunuyor. Planlanan grev, Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden ve Kassel gibi önemli üretim merkezlerini ve bazı yan kuruluşları kapsıyor. Greve katılacak işçi sayısının ise 120.000 civarında olacağı düşünülüyor.

Grev Pazartesi Günü Başlıyor

Volkswagen ile IG Metall sendikası arasında devam eden görüşmeler, elektrikli araç pazarında artan rekabet ve maliyet azaltma hedefleri gibi konular nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlandı. Taraflar, son müzakere turunda bir uzlaşmaya varamadı ve görüşmelerin 9 Aralık’ta yeniden başlaması planlanıyor.

Çalışanların mevcut sözleşmeleri 30 Kasım’da sona erecek. Sözleşme, çalışanların greve çıkmasını yasaklıyor. Sona erdiği tarihten itibaren harekete geçecekler.

Volkswagen’in fabrikalarında üretimin aksaması, hem şirketin tedarik zincirini hem de kısa vadeli hedeflerine zincir vuruyor. Bu doğrultuda şirketin geleceği belirsiz.