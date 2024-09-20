Volkswagen, Satış Rakamlarındaki Düşüş Nedeniyle Bir Fabrikasını Daha Kapatacak!

Alman otomotiv devi Volkswagen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre şirket, yakın zamanda içten yanmalı otomobil satışlarının düşmesi nedeniyle Almanya'daki fabrikasının ardından Çin'in Nanjing kentindeki dev fabrikasını kapatacak. Detaylar haberde.

Volkswagen, Çin'deki Elektrikli Araç Furyası Nedeniyle Dev Fabrikasını 2025'te Kapatacak

Volkswagen ve ortağı olarak bilinen Çinli otomobil üreticisi SAIC kısa bir süre önce ortaya atılan bir iddia ile tekrardan güneme geldi. Söylentilere göre ikilinin Çin'in Nanjing'de bulunan üretim tesisi, son zamanlarda içten yanmalı otomobil satışlarının düşmesi nedeniyle, önümüzdeki yılın başlarında kapatılacak.

Özellikle içten yanmalı Volkswagen modellerine olan ilginin azalması nedeniyle kapatılacağı iddia edilen fabrikada, Volkswagen Passat'ın yanı sıra birkaç yeni Skoda modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Yıllık araç üretim kapasitesi 360.000'e kadar çıktığı belirtilen tesisin, markanın Çin pazarında gerçekleştirdiği satışlardaki düşüş nedeniyle 2025 Ocak ayı itibariyle faaliyetini durduracağı söyleniyor.

Çin pazarındaki satışlarda benzer bir durum fabrikada üretilen Skoda modelleri için de geçerli. Öyle ki, Ningbo şehrinde bulunan ve yine Skoda modellerinin üretimi üstlenen bir diğer fabrikanın da aylardır kapalı durumda olduğu bildiliriyor.

Öte yandan Çin'de 39 fabrikayla 90.000'den fazla kişiyi istihdam eden Volkswagen'in Uzak Doğu devindeki üretim hacmi Covid-19 pandemisinden bu yana neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Güncel haberler ise bu düşüşün devam edeceğini doğrular nitelikte.

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