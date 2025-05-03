Volkswagen Daha Fazla Araç Satarak Daha Az Kâr Ediyor! Peki Nasıl?

Volkswagen Grubu, 2025 yılının ilk çeyreğini teslimat artışıyla kapatsa da kazanç tarafında sert bir düşüş yaşadı. Şirketin vergi sonrası net kârı bir önceki yıla göre %40’ı aşan bir oranda gerileyerek 2,18 milyar avroya düştü. İlk bakışta bu tablo satış kaybı gibi görünse de gerçek sebep çok daha farklı. Zira bir üretici teslimat sayısını yani satış sayısını arttırırken kâr oranlarında düşüş yaşıyorsa konunun bir de diğer yüzüne bakmakta fayda var. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Otomobil Talebi Kâr Oranlarını Düşürüyor!

Yılın ilk üç ayında global teslimatlar yani genel elektrikli otomobil satışı yüzde 1,4 artış göstererek 2,13 milyon adede ulaştı. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında elektrikli araçlara olan ilgideki artış dikkatleri çekti. Avrupa'da elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 113 artarken, Amerika'da ise bu artış yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayı itibarıyla dünya genelinde sattığı her on araçtan biri elektrikli hale geldi.

Batı Avrupa’da ise işler daha da hızlandı. Sipariş birikimi yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 artarken, elektrikli modeller tüm siparişlerin beşte birinden fazlasını oluşturdu. Bu yükselişle birlikte Volkswagen Grubu, bölgedeki elektrikli araç pazarının yüzde 26’sını elinde bulunduruyor. Ancak bu güçlü talep, kârlılığı beraberinde getirmedi. Zira düşük marjlı elektrikli otomobil modellerinin artan ağırlığı, şirketin operasyonel kâr oranını yüzde 6 seviyesinden yüzde 3,7’ye kadar geriletti. Volkswagen CFO’su ve COO’su Arno Antlitz de bu noktaya dikkat çekti.

Elektrilkli otomobil satışları iyi gidiyor olabilir, fakat hâlâ içten yanmalı modellere kıyasla çok daha az kazandırıyor. Antlitz, bu durumu değiştirmek için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Grubun kısa vadeli hedefi, marj dengesini ID.2 gibi yeni nesil uygun fiyatlı modellerle sağlamak. 25 bin euro fiyat aralığında konumlandırılacak bu modelin, T-Cross ile benzer düzeyde kârlılık sağlaması bekleniyor.

Cupra ve Skoda’nın da aynı segmentte kendi versiyonlarını geliştirdiği belirtiliyor. Ayrıca, ID.1 isimli daha ekonomik bir modelin 2027’de 20 bin euro seviyesinden satışa çıkması planlanıyor. Volkswagen’in en çok satan elektrikli modellerine bakıldığında, ID.4 ve ID.5 toplam 43 bin 700 adetle listenin başını çekiyor. Onları sırasıyla ID.3, Audi Q4 E-Tron serisi, Skoda Enyaq, ID.7, Audi Q6 E-Tron, Porsche Macan ve ID.Buzz takip ediyor. Cupra tarafında ise Born ve Tavascan modelleri öne çıkıyor. Bütün bunlara ek olarak, grubun marj kaybında Dieselgate sonrası süren hukuki süreçlerin ve Avrupa’daki çevre düzenlemelerine uyum maliyetlerinin de ciddi etkisi olduğu belirtiliyor.

Sizce bu elektrikli dönüşüm büyük markaları ileri mi taşır, yoksa kârlılıkta yeni krizlerin habercisi mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...