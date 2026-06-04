Volkswagen’den Olay Benzetme: Benzinli Arabalar Atların Kaderini Paylaşacak

Atların ne zaman yasaklandığını biliyor musunuz? At satın almak ne zaman yasaklandı? Bu bizim değil, Volkswagen'in satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Martin Sander'ın sorusu. Gazetecilerle yaptığı bir röportajda bu soruyu dile getiren Sander, yaptığı açıklamalarla birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki siz de içten yanmalı motora sahip araçların atlarla aynı kaderi yaşayacağını düşünüyor musunuz?

Elektrikli Arabalar İçten Yanmalı Arabaların Yerini Alacak mı?

İçten yanmalı ve elektrikli otomobil seçeneği şu anda birçok yeni araç satın almak isteyen kişinin aklını kurcalıyor. Volkswagen ise yakın zamanda bunun bir ikilem olmaktan çıkacağını düşünüyor. Martin Sander ise bunu oldukça farklı bir dille ortaya koydu. Atların hiçbir zaman yasaklanmadığını dile getiren Sander ama yine de insanların benzinli araçların daha iyi olduğunu fark ederek o yönde bir seçim yaptığını dile getirdi.

Volkswagen yöneticisi, içten yanmalı motorlar için de aynı durumun yaşanacağından oldukça emin görünüyor. Zamanla insanların elektrikli otomobillerin daha iyi olduğunu anlayacağını dile getiren Sander, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu ifade ediyor. Uzun yıllardır süregelen alışkanlıkların hemen terk edilemeyeceğini ifade eden yönetici, elinde sonunda elektrikli otomobillerin kazanacağı inancında.

Volkswagen Yetkilileri İçten Yanmalı Motorlar Hakkında Ne Dedi?

Volkswagen'in satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Martin Sander, insanların yasaklarla ikna olmayacakları inancında. İçten yanmalı motorlu araçlarla iligli tüm yasakların kaldırılması gerektiğini söyleyen Sander, bunun yerine insanlara elektrikli araçların avantajlarını göstermek gerektiğini belirtti.

Sander, şarj altyapısının geliştirip, elektrikli araçların maddi avantajlarının da vurgulanması ile müşterilerin kendiliğinden bu yönde tercih yapacağına inanıyor. Böyle bir yol izlendiği takdirde 2035 yılına kadar zaten çoğu müşterinin elektrikli araç tercih etmeye başlayacağını söyleyen yönetici, içten yanmalı motora sahip araçların kendiliğinden yok olacağını ifade ediyor.

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Planları Neler?

Elektrikli otomobiller konusunda oldukça emin olan Volkswagen, ID serisi ile uzun zamandır bu piyasada yer alıyor. Alman üretici çok yakında yollarda olacak olan ID. Polo ve büyük bir makyaj operasyonu geçiren ID.3 ile pazardaki iddiasını büyütmeyi hedefliyor. Volskwagen ilerleyen dönemde ise ID.Polo GTI ile elektrikli hot-hatch pazarına da adım atacak. Yılın sonlarına doğru yeni ID.Tiguan da ID.4 modelinin yerini alarak markanın konumunu güçlendirecek.

Türkiye'de Satılan Elektrikli Volkswagen Modelleri Hangileri?

Volkswagen ülkemizde şu anda sadece 2 elektrikli modelini sunuyor. Her iki aracın da 2025 model yılı olduğunu söylemekte yarar var.

Volkswagen ID.4 170 ps - ₺3.126.150

- ₺3.126.150 Volkswagen ID.7 286 ps - ₺4.415.150

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobiller, gelecekte gerçekten tek seçenek olabilir. Ancak bunun için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Markaların bir süre daha içten yanmalı modellerle devam etmesi oldukça muhtemel. Özellikle hibrit araçları bu geçiş döneminde oldukça önemli buluyorum. Bu araçlar elektrikli araçların sunamadığı uzun menzili verebildiği gibi sadece içten yanmalı motora sahip otomobillerin sunamadığı tasarrufu birlikte sunuyor.

İçten yanmalı araçlar için çıkan yasak ilk olarak 2030 olarak belirlenmişti. Sonrasında ise bu yasak 2035 yılına çekildi. 2035 yılına yaklaştıkta bu yasağın daha ileri bir tarihe ertlenmesi de oldukça muhtemel görünüyor. İçten yanmalı motorların yasaklanması yerine bu güç ünitelerinin daha verimli hâle getirilmesi çok daha mantıklı. Yol otomobillerindeki yüzde 40'a varan verimlilik, bu konuda önümüzde çok daha yol olduğunun gösteriyor.