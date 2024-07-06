Yeni Volkswagen Golf Resmen Türkiye'de: İşte Fiyatları!

Volkswagen Golf, 1974'ten bu yana yollarda ve dünya çapında elde ettiği satış başarılarıyla kalitesini defalarca kanıtladı. Hatchback gövdesi, agresif tasarımı ve orta segment fiyat aralığıyla şehir içinde sıkça tercih edilen otomobil, bu yılın başlarında yenilendi. Burada en çok merak edilen konu, aracın Türkiye'ye ne zaman geleceğiydi.

Neyse ki bu gibi soru işaretleri artık ortadan kalktı. Zira yeni Volkswagen Golf, tanıtılmasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Peki, otomobilin özellikleri, tasarımı ve en önemlisi fiyat etiketleri nasıl? Tüm ayrıntılar burada!

Yeni Volkswagen Golf Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Yeni Volkswagen Golf, ülkemizde 1.5 TSI 116 PS (Manuel), 1.5 eTSI 116 PS (DSG) ve 1.5 eTSI 150 PS (DSG) motor seçenekleriyle satışta. En ucuz versiyon olarak karşımıza çıkan ilk seçenek; 116 PS güç ve 220 Nm tork üretirken, ortalama 5,4 litre yakıt tüketiyor.

Otomobilin diğer versiyonlarına baktığımızda biraz elektriklenme olduğunu söyleyebiliriz. Zira burada bir batarya ve marş motoru görevi gören bir elektrik motoruyla kombine çalışan DSG şanzımanlı 1.5 litre benzinli motorlar karşımıza çıkıyor. Bu motorlar sırasıyla 116 ve 150 beygir güç üretebiliyor.

Impression, Life, Style ve R-Line donanım paketleriyle sürücülerin karşısına çıkan Volkswagen Golf modelinin fiyatları ise şöyle;

Model Donanım Fiyat Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression ₺1,424,000.00 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life ₺1,692,000.00 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style ₺1,909,000.00 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺2,031,000.00 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺2,167,000.00

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