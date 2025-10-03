Bakan Açıkladı: Türkiye Yerli Batarya Paketi Geliştirecek!

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki dönüşümü hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açılan yeni teknoloji merkezinde yerli otomobillerimiz için kritik bir adım atıldığını duyurdu.

Bakan Kacır'ın açıklamasına göre Bursa'da açılan yeni Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları, Togg öncülüğünde gerçekleştirilecek yerli batarya paketi geliştirme çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Detaylar haberde.

Bursa'da Yerli Batarya Paketleri Geliştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış töreninde yaptığı açıklamalara göre, 4 bin 500 metrekarelik devasa bir alana kurulan yeni laboratuvar Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine önemli katkılar sunacak.

En önemlisi ise bu merkezde yer alan "Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu"nda, Togg ve iş ortakları geleceğin pil teknolojileri üzerinde çalışacak.

Bakan Kacır, Togg öncülüğünde bu platformda ilk yerli batarya paketinin geliştirileceğini belirtiyor. İleri malzemeler ve yeni teknolojiler ile geliştirilecek bu paketler ile birlikte Togg T10F gibi araçların ağırlığının azaltılması ve menzil mesafesinin artırılması planlanıyor.

Bunun yanı sıra söz konusu merkezin gençlerin ileri teknoloji ekipmanlarla buluşmasını sağlayacağı da belirtiliyor. Laboratuvarın üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceği ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

Peki siz Bursa'da kurulan yeni fabrika ile birlikte hayata geçirilen yerli batarya paketi projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.