Volkswagen'den Dev Güvenlik Açığı: 800 Bin Otomobil Sahibinin Verileri Tehlikede!

Bir zamanlar Avrupa ve dünyanın en büyük otomobil üreticisi olma yolunda ilerleyen Volkswagen, 2024 yılında başarılarından itibaren daha çok maddi anlamda yaşadığı zorluklar ve başına gelen talihsiz olaylarla gündeme geldi. Son olarak bir güvenlik açığı sonucu 800 bine yakın Volkswagen ve bünyesinde bulundurduğu diğer markaların araçlarına ait veriler gün yüzüne çıktı.

Aktarılanlarlara göre Volkswagen'in yazılım şirketi Cariad, yaşadığı veri ihali sonucunda 800 bin elektrikli araca ait verilerin ifşa olmasına neden oldu. Söz konusu veriler içerisinde araç sahiplerinin kişisel bilgileri de var...

Elektrikli Araç Sahiplerinin Kimlik ve Adres Bilgileri Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde patlak veren olay, tahmin edeceğiniz üzere Alman basınında büyük bir yer kapladı. Güvenlik açığı sonucunda ortaya çıktığı iddia edilen verilerin gerçekten de doğru olduğu tespit edildi. Öyle ki Volkswagen elektrikli araç sahibi olan iki Alman politikacının tam adresleri, sızdırılan veriler içerisindeydi. Dahası, 460 bine yakın aracın tam konumu sızdırılan verilerle birlikte adeta ifşa oldu.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden bir grup beyaz şapkalı hacker grubu, durumu vakit kaybetmeden Cariad'a bildirdi. Şirket, yaptığı açıklamada güvenlik açığına sadece bu hacker grubunun eriştiğini ve verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmediğini duyurdu.

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