Uygun Fiyatlı Olacak: Volkswagen ID.1 İlk Kez Görüntülendi!

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektriklenme çağındaki hamlelerine biraz geç de olsa başladı diyebiliriz. Yeni ID.4 vey ID.7'nin ardından gözler markanın uygun fiyatlı elektrikli otomobili olacak olan ID.1'in üzerindeydi. Otomobilin bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları parça parça sızdırılmış olsa da henüz tam anlamıyla açıklanmış bir veri elde yoktu. Taki bugün yapılan paylaşıma kadar. Otomobilin kil maketi ilk kez görücüye çıktı. İşte Volkswagen ID.1 hakkında detaylar...

İlk Kez Görücüye Çıktı: Volkswagen ID.1!

Alman otomobil markası Volkswagen, elektriklenme adımlarını biraz geç attı desek çok yanlış bir tabir olmaz. Zira içten yanmalı otomobillerden elektrikli otomobillere geçişi biraz çekinceli olan marka en sonunda yeni elektrikli modellerini bir bir piyasaya sürmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan ve Türkiye'de de satışları başlayan ID.4 ve ID.7'nin ardından marka uygun fiyatlı elektrikli otomobili için kolları sıvamıştı.

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Markanın uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkacak olan modeli ID.1 ismini aldı. Ancak tam ismi bu değil. Volkswagen geçtiğimiz haftalarda ID.EVERY1 adının patentini aldı. Yani otomobil "Herkes için ID" sloganını direkt olarak adında taşıyacak. Marka yönetimiyse otomobili "Volkswagen markasının Avrupa pazarı için ortaya koyduğu uygun fiyatlı, kaliteli, erişilebilir elektrikli otomobil" olarak değerlendiriyor.

Bugüne kadar otomobille alakalı kesin bilgiler veya açıklamalar yapılmadı. Fakat tasarımı Andreas Mindt tarafından yapılan paylaşımda otomobilin kil maketlerinin yapım süreçlerine yer verildi. Bu kısa videoda ilk kez ortaya çıkan model aslında tasarım hatları konusunda da büyük ipuçları verdi. Otomobik beklenildiği üzer kompakt ve küçük. Volkswagen'in yeni elektrikli otomobil tasarım dilini burada da görmek mümkün. Yuvarlak hatlara sahip olan otomobilin arka tarafında bizleri dikdörtgen formda stop lambaları karşılayacak.

Fiyat konusunda 20 bin Euro'nun altında bir etikete sahip olacağı bildirilen Volkswagen ID.1 tanıtım tarihi ise 5 Mart 2025 olarak belirlendi. Otomobilin Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor. Türkiye fiyatı için kesin bir yorum yapılamasa da giriş seviyesi Volkswagen Polo ile yakın fiyat etiketlerine sahip olması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...