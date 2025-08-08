Volkswagen, Ford'un Sevilen Modelinin Fişini Çekti!

Volkswagen geçtiğimiz bir kaç yıldır hem zor hem de bir şekilde kârlı yıllar geçiriyor. Bu kapsamda yeni T-Roc görücüye çıkmaya hazırlanırken bir yandan da üretimi biten modeller göze çarpıyor. Gelinen son noktadaysa Volkswagen ID.5 için yolun sonuna gelindi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen ID.5 Üretimden Kalkıyor!

Volkswagen elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yakalasa da tüm modeller bu başarıdan eşit pay alamıyor. 2025’in ilk yarısında küresel elektrikli araç satışlarını yüzde 47 artırarak yaklaşık 465 bin adede ulaşan marka küresel pazardaki payını yüzde 11’e çıkardı. Ancak yeni bir rapora göre bu büyüme ID.5 modeli için yolun sonuna gelinmesine engel olamadı.

Autocar’ın haberine göre Volkswagen ID.5 2027 yılı gibi erken bir tarihte ürün gamından çıkarılacak. Çarpıcı coupe-SUV tasarımına rağmen Avrupa’da beklenen ilgiyi görmeyen modelin yerine yeni bir araç planlanmıyor. Kardeşi olan ID.4 ise Avrupa’nın en popüler ikinci elektrikli SUV modeli olarak güçlü satışlarını sürdürüyor.

Yılın ilk yarısında ID.4 ve ID.5 toplam 84 bin 900 adet satarken ID.3 modeli tek başına 60 bin 700 adetlik satış rakamına ulaştı. Volkswagen çatısı altındaki Audi Q4 E-Tron ve Q4 E-Tron Sportback ise toplamda 44 bin 600 adet satıldı.

ID.5’in üretimden kaldırılacak olması Ford logolu kardeşi Capri’nin geleceği konusunda da soru işaretleri doğurdu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli Capri kısa sürede üretimi yavaşlatılan modeller arasına girdi. Alman basını bu durumun elektrikli araç pazarındaki koşullardan kaynaklandığını aktardı.

Volkswagen düşük performans gösteren modelleri ürün gamından çıkarma stratejisini sürdürüyor. Passat sedan üretimden kaldırıldı devamında Arteon’a veda edildi. 2026’da Touareg’in 2027’de ise tek cabrio modeli olan T-Roc Cabriolet’nin üretiminin durdurulması planlanıyor. ID.5’in vedası da bu tasfiye sürecinin bir parçası olarak görülüyor.