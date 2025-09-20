Sevilen Volkswagen Modelinin Üretimi Devam Edecek Ancak...

Volkswagen geçtiğimiz haftalarda Touareg üretimini sonlandıracağı yönünde açıklamalarda bulundu. Devamındaysa markanın eski model adlarını elektrikli otomobillerine vermeye devam edeceği, ID takısını ise kullanmayı bırakmayacağını bildirmişti. Bu noktada Touareg modeli için yeni bir gelişme yaşandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Touareg Üretimi Bitiyor Ama ID.Touareg Yolda!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Touareg’in üretimini önümüzdeki yıl sonlandırmayı planlıyor. Ancak modelin adı rafa kaldırılmayacak. Volkswagen, ID.Touareg adını taşıyan tamamen elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor. Söz konusu aracın 2029 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Touareg’in üretimden kalkmasıyla birlikte Slovakya’daki Bratislava fabrikasında kapasite boşalacak. Bu adım, yeni elektrikli modellerin üretim hattına girmesi için zemin hazırlayacak. Ayrıca markanın SUV ürün gamında oluşacak boşluğun ID.Touareg ile doldurulması öngörülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da planlanan proje Volkswagen’in hem marka açısından uygun maliyetli elektrikli araç üretme hem de karlılığı sürdürme hedefleriyle örtüşüyor.

Yeni modelin, Volkswagen’in geliştirdiği SSP (Scalable Systems Platform) üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Daha önce bu platformun yeni nesil e-Golf ve ID.Cross modellerinde kullanılacağı açıklanmıştı ancak projeler ertelendi. SSP’nin devreye alınabilmesi için Wolfsburg’daki fabrikanın yeniden yapılandırılması gerekiyor ve bu süreç benzinli Golf üretiminin Meksika’ya taşınmasına bağlı.

ID.Touareg’in piyasaya çıkmasıyla birlikte rekabetin Hyundai Ioniq 9 ve KIA EV9 gibi elektrikli SUV modelleriyle yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca Volkswagen’in ABD’deki elektrikli araç stratejisinin henüz netleşmediği de ifade ediliyor. 2026’da yeni nesil ID.4’ün tanıtılması beklenirken, ID.Touareg markanın elektrikli SUV segmentinde güç kazanmasını sağlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...