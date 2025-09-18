Uygun Fiyatlı Hibrit: Hyundai i30 Türkiye'de Satışta!

Bir dönem Türkiye pazarında adından sıkça söz ettiren Hyundai i30 resmi anlamda geri döndü. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye pazarına geri döneceğini duyurduğumuz i30 bugün itibariyle Hyundai fiyat listelerinde yerini aldı. C segmentinde yer alan i30 hibrit otomobiller arasından uygun fiyatıyla öne çıkıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai i30 Teknik Özellikleri!

Hyundai, kompakt sınıfta uzun süredir kendini kanıtlamış i30 modelini yeniden Türkiye yollarına çıkardı. Yenilenen i30, özellikle hibrit desteğiyle hem performans hem de verimlilik arayan kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor. Tasarımındaki modern çizgiler ve güvenlik teknolojilerindeki güncellemelerle dikkat çeken model şehir içinde pratik kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da konfor sunmayı amaçlıyor.

Yeni i30’un kalbinde yer alan 1.5 litrelik 48V mild hibrit turbo benzinli motor, 140 PS güç ve 253 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyon günlük kullanımı daha keyifli hale getirirken düşük yakıt tüketimiyle çevreci bir karakter ortaya koyuyor. Mild hibrit sistem özellikle sık dur-kalk trafikte devreye girerek yakıt ekonomisi sağlıyor ve emisyon değerlerini aşağıya çekiyor.

Hyundai i30 Fiyat Listesi ve Donanım Seçenekleri

Comfort DCT: 1.699.000 TL

Prime DCT: 1.999.000 TL

Her iki versiyonda da 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman bulunuyor. Bu şanzıman, hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle sürüş keyfini artırırken hibrit desteğiyle birlikte daha dengeli bir performans sağlıyor. Yeni i30’un iç mekânı, modern bir kokpit tasarımıyla sürücüyü karşılıyor.

10,25 inç dijital gösterge ekranı ve yine 10,25 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya sistemi hem kolay kullanım hem de üst düzey bilgi akışı sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı cihazlar sisteme hızlıca entegre olurken, kablosuz şarj ünitesi ve USB Type-C girişleri günlük kullanımda ekstra pratiklik katıyor. Panoramik cam tavan ise hem sürücü hem yolcular için ferah bir atmosfer yaratıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...