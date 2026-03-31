Volkswagen'in En Büyük SUV'u: ID.Era 9X Satışa Çıktı! Türkiye'de Olsa Ne Kadar Olurdu?

Volkswagen'in Çin pazarı için tanıttığı en büyük SUV modeli ID.Era 9X resmi olarak satışa sunuldu. Devasa boyutları ve rekor menzil değeri ile pek çok tüketicinin dikkatini çeken yeni SUV Türkiye pazarında ve Avrupa'da satışa sunulmayacak. Ancak geniş aileler tarafından oldukça merak edilen yeni model için "Türkiye'de satılsaydı fiyatı ne kadar olurdu?" sorusu bir hayli merak ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen ID. Era 9X Teknik Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5.207 mm

Aks mesafesi: 3.070 mm

Koltuk düzeni: 2+2+2 (6 koltuk)

Motor: Çift motor AWD

Güç: 370 kW (496 HP)

Batarya: 51.1 kWh / 65.2 kWh

Elektrikli menzil: 347 km - 406 km

Karma menzil: 1611 km - 1651 km

0-100 km/s: 5.6 saniye

Volkswagen ID.Era 9X, EREV yani menzil uzatıcı elektrikli altyapı kullanıyor. Bir nevi hibrit motor mantığında çalışan 1.5 litrelik benzinli motor doğrudan tekerleklere güç vermiyor yalnızca bataryayı besleyen bir jeneratör görevi görüyor. Bu sayede model hem elektrikli sürüş karakterini koruyor hem de 1600 kilometreyi aşan karma menzil sunabiliyor.

Modelde 6 koltuklu 2+2+2 düzeni bulunuyor. İkinci sırada zero-gravity koltuklar yer alırken, tavana entegre büyük ekran ve gelişmiş multimedya sistemi dikkat çekiyor. Ayrıca LiDAR sensörü, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve hava süspansiyonu gibi donanımlar modelin üst segment konumunu güçlendiriyor. Kısacası otomobil donanımsal özellikleri ve iç mekan yerleşimi ile konfor odaklı geniş ailelerden yoğun ilgi görmeyi bekliyor.

Türkiye’de Satılsaydı Fiyatı Ne Olurdu?

Volkswagen ID. Era 9X Çin’de 329 bin 800 yuan (yaklaşık 47.715 dolar/ 2.121.929 TL) başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı. Üst donanım versiyonları ise 54 bin 950 dolar (2.443.972 TL) seviyesine kadar çıkıyor.Bu fiyatlar Türkiye için değerlendirildiğinde vergiler dahil modelin yaklaşık 3.8 milyon TL ile 5.5 milyon TL bandında konumlanabileceği öngörülüyor.

Özellikle 5.2 metrelik gövde yapısı çift motor AWD sistem ve premium donanımlar modelin üst segmentte yer alacağını gösteriyor. Bu fiyat bandı modelin Türkiye’de satılması halinde BMW X7, Mercedes EQS SUV ve Volvo EX90 gibi büyük SUV modellerine alternatif olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak model Çin pazarına uygun şekilde üretildi. Bu sebeple Avrupa Birliği kurallarına uymaması ve devamında ek vergiler ile karşılaşması sebebi ile Türkiye'de satılmayacak.

Türkiye’de Skoda Peaq Yerini Doldurabilir mi?

Volkswagen ID. Era 9X’in boyutları ve konumlandırması Skoda’nın geliştirdiği yeni amiral gemisi SUV modeli Peaq ile benzer bir segmenti hedeflediğini gösteriyor. Peaq modelinin yaklaşık 4.9 metre uzunluğa sahip olması beklenirken, ID. Era 9X ise 5.2 metre uzunluğuyla daha büyük bir sınıfta yer alıyor.

Peaq henüz sadece duyuruldu ancak pazara açılması halinde Türkiye için ID. Era 9X muadili olabilir. Avrupa ve Türkiye gibi pazarlarda dev SUV segmenti Skoda Peaq modelinin doldurabileceği değerlendiriliyor. Özellikle 7 koltuk seçeneği, 600 km üzeri menzil ve aile odaklı yapısı, Peaq modelini Avrupa için daha uygun hale getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...