Volkswagen'den Yeni Araba Geliyor! 321 Beygir ve Dahası

Volkswagen Magotan PHEV sedan modelinin temel özellikleri, MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtları ile birlikte ortaya çıktı. Yüksek beygir gücüne sahip olacak bu yeni otomobil, uzun tasarımı sayesinde konfor açısından da oldukça sürücü dostu bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Volkswagen Magotan PHEV Özellikleri

Motor: 1,5 litre turbo beslemeli benzinli motor (127 hp) + elektrik motoru (194 hp)

1,5 litre turbo beslemeli benzinli motor (127 hp) + elektrik motoru (194 hp) Toplam Beygir Gücü: 321 hp (240 kW)

321 hp (240 kW) Batarya: 22 kWh

22 kWh Elektrikli Menzil: 127 km

127 km Maksimum Hız: 180 km/sa

180 km/sa Boş Ağırlık: 1838 kg

1838 kg Uzunluk: 5 metre (4990 mm)

5 metre (4990 mm) Aks mesafesi: 2872 mm

Volkswagen Magotan PHEV, benzinli sedan modeli Magotan B9'un tasarımını büyük ölçüde koruyor fakat bu modele özgü birkaç unsurla araca daha zengin bir görünüm kazandırılmış gibi görünüyor. Ön kısımda yeni mavi trim şeridi ve mavi PHEV logosu buna örnek olarak verilebilir.

Yeni araba 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motorla birlikte geliyor. Tek başına 127 beygir gücü üretiyor. Buna ek olarak bataryadan aldığı enerji ile çalışan güçlü bir elektirk motoru mevcut. Bu da tek başına 194 beygir gücü üretiyor. İki motorla birlikte toplam 321 beygir gücü elde ediliyor.

Araç 22 kWh kapasiteli bataryası sayesinde sadece elektrikle 127 kilometre (CLTC standartlarına göre geçerli) yol katedebiliyor. Ayrıca 180 km/sa maksimum hız sunuyor. Batarya ağırlığının 163,5 kilogram, aracın boş ağırlığının ise 1838 kilogram olduğu belirtiliyor. Araç yaklaşık 5 metre (4990 mm) uzunluğa sahip.

Aracın ön tekerleği ile arka tekerleği arasında 2872 mm mesafe bulunuyor. Bu iki tekerlek arasında mesafe ne kadar uzun olursa aracın içi de o kadar geniş oluyor. Dolayısıyla bu arabanın arka koltukta oturanlar için yeterli diz mesafesi sunduğu söylenebilir.