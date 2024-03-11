Volkswagen Passat Türkiye’de Satışa Sunuldu: Fiyatı Belli Oldu!

Uzun süredir sedan formunda üretilmeyen yeni Volkswagen Passat, Türkiye'de satışa sunuldu. Volkswagen'in başarılı modeli Passat, dünya genelinde şimdiye kadar 34 milyondan fazla satışa ulaştı.

Dokuzuncu neslinde, teknoloji, kalite ve tasarım açısından önemli bir gelişme kaydederek daha üst düzey bir model haline geldi. Standart donanımlar önemli ölçüde iyileştirildi ve motor seçenekleri güncellendi.

Volkswagen Passat Özellikleri

Passat modellerinin arka tamponu donanım seviyelerine göre değişse de, tüm modeller LED şerit stop lambalarına sahip. R-Line paketi, baklava desenli siyah detayları içerirken, Elegance paketi ise krom renkli şık detaylar sunuyor. Aracın standart özellikleri genişledikçe, iç mekanda daha zengin bir atmosfer sunuluyor.

Elegance ve R-Line paketlerinde standart olarak sunulan deri koltuklar, ısıtma ve soğutma özelliklerinin yanı sıra sürücüye 10 farklı noktadan masaj yapma desteği de sunuyor.

Volswagen Passat'ın başlangıç fiyatının 2.433.000 TL olduğu açıklandı.

Satışa sunulmasıyla birlikte Volkswagen Türkiye, şu açıklamayı yaptı:

''Bugüne kadar dünya çapında 34 milyondan fazla satış adedine ulaşan Volkswagen’in başarılı modeli Passat, dokuzuncu neslinde teknoloji, kalite ve tasarım açısından yepyeni bir seviyeye çıkarak artık daha premium bir model haline geldi. Önemli ölçüde iyileştirilen standart donanımı ve çok sayıda teknoloji güncellemesiyle Yeni Passat, Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Passat, Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli, 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel ve 2.0 TSI 265 PS 4M DSG turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.”