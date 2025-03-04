Volkswagen'in belki de en çok sevilen modellerinden bir tanesi de Scirocco'dur. Markanın ikonik modeli sahip olduğu özel aerodinamik yapısıyla birlikte performans meraklılarının gözdesi haline geldi. Ancak geçtiğimiz yıllarda üretimi bitti ve artık sıfır olarak satışı mümkün değil. Ancak geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak Volkswagen CEO'su Thomas Schafer bir açıklama yaptı. Peki Volkswagen Scirocco geri mi dönüyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Scirocco Geri Mi Dönüyor?

Her otomobil üreticisinin döneminde bir efsane olmuş ve herkes tarafından sevilmiş en az bir modeli vardır. Volkswagen markası için de Scirocco tam da bu modeller arasında. İkonik coupe o kadar çok sevildi ki satıldığı dönemde bayilerde sipariş kuyrukları oluştu ve pek çok kullanıcı parasını haihazırda ödemesine rağmen otomobiline aylar sonra kavuştu. Günümüzdeyse gerçekten hızlı bir ikinci el piyasasına sahip olduğunu söylemek mümkün.

Ancak bu noktada önemli bir detay bulunmakta. Otomobil markaları sevilen modellerini aradan yıllar geçmesiyle birlikte farklı formlarda karşımıza çıkarabiliyor. Buna en büyük örnek ise şüphesiz Mitsubishi Eclipse modelidir. Bir dönem Japon otomobil dünyasının önemli JDM modellerinden biri olarak karşımıza çıkarken şu anda sıkıcı bir aile SUV'u olmuş durumda. Buna benzer pek çok otomobil modeli de üretici markaların "melezlemelerine veya isim değişikliği zorbalıklarına" maruz kalmış durumda.

Volkswagen Scirocco içinse şirketin CEO'su Thomas Schafer Autocar sayfasına yaptığı röportajda "Scirocco çok özel bir model. Birkaç tane daha sayabilirim ama eğer orijinal otomobilin DNA'sını gerçekten güçlü bir şekilde yansıtmıyorsa, o zaman ona yeni bir isim vermeyi ve başka bir şey yapmayı tercih ederiz. Bir şeye olmadığı bir şekilde sesleniyorsanız, dikkatli olun. Örneğin, bu bir GTI ise, tam bir GTI olmalı. Genlere sadık kalınmalı." ifadelerini kullandı.

Bu cevaba bakıldığında Scirocco'nun asla bir SUV veya sedan modeli olarak karşımıza çıkmayacağını söylemek mümkün. Ancak bu noktada Scirocco geri dönüyor mu sorusuna da kesin bir cevap vermemiz mümkün değil. Marka otomobilin orijinaline sadık kalmayı tercih ediyor ve farklı model tiplerine yönelmiyor. Ancak görünen o ki Volkswagen'in uzun vadeli planları arasında bir Scirocco modeli de yer almamakta.

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