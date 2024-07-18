Volkswagen Yeni Elektrikli SUV Coupe ID. UNYX'i Tanıttı

Volkswagen, başlangıçta Çin pazarına özel olarak tasarlanan yeni elektrikli SUV coupe modeli ID. UNYX'i tanıttı. Tanıtılan bu yeni model, Volkswagen'in özellikle Çin'deki imajını yenilemeyi hedefliyor.

ID. UNYX'in öne çıkan özelliklerinden biri, yapay zekâ destekli 3D avatar ile yenilikçi insan-makine arayüzüdür. Kullanıcılar, bu avatarın görünümünü ve sesini kişiselleştirebilecek.

Volkswagen SUV Coupe ID. UNYX Neler Sunuyor?

Giriş seviyesi ID. UNYX, 77 kWh batarya ile desteklenen 210 kW (286 beygir gücü) elektrik motoruna sahip ve CLTC'e göre 621 km menzil sunuyor. Ayrıca çift elektrikli motor ve 250 kW (340 beygir gücü) çıkışa sahip dört tekerlekten çekişli bir varyant da mevcut.

ID. UNYX, tasarımındaki yenilikleri ve altın renkli Volkswagen rozeti ile de dikkat çekiyor. Ön kısımda yatay LED şeritli LED matris farlar, arka kısımda ise 3D yapılı LED stop lambaları bulunuyor ancak iç mekân tasarımında Cupra Tavascan'a göre daha sade bir tasarım benimsenmiş.

Volkswagen, ID. UNYX'i bir alt marka hâline getirmeyi ve önümüzdeki üç yıl içinde dört ek model daha sunmayı planlıyor. Ayrıca ID. UNYX alt markası için 20 şehirde 40 özel mağaza açılacak ve bu mağazalarda sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri sunulacak.

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