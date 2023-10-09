Üretimi Türkiye'de Yapılacak Yeni Volkswagen Transporter'ın Özellikleri Belli Oldu!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Ford Otosan, Volkswagen için ticari araç üretimi yapacağını açıklamıştı. O zamandan beri yeni nesil Transporter'ın Türkiye'de üretileceğini biliyoruz. 2018 yılında Ford ile Volkswagen'ın yaptığı anlaşma sayesinde Transporter ile tanışma imkânı yakalayacağız.

Yeni nesil Volkswagen Transporter'ın görücüye çıkması için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen yeni aracın özellikleriyle ilgili birtakım detaylar ortaya çıktı. İşte haberimizin devamı...

Elektrikli Versiyonu Merak Edildi!

Ford ile Volkswagen'ın anlaşmasının ardından Ford'un Türkiye ayağı olarak hizmet veren Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikasında Volkswagen için üretim yapacağı açıklanmıştı.

Volkswagen’ın Türkiye’de bir fabrikası olmadığı için yeni nesil Volkswagen Transporter modeli direkt olarak Ford Otosan‘ın fabrikasından çıkış yapacak. Transporter'ın Türkiye'de üretilecek olması ülkenin otomobil sektörü için iyi bir haberdi.

Otomobilin 2024 yılında çıkması bekleniyor. Tarih yaklaştıkça Volkswagen Transporter'ın özellikleri de yavaş yavaş meydana çıkıyor. Yeni gelen habere göre otomobilin tamamen elektrikli bir versiyonu olacak.

Bu özellik ile birlikte ticari araç üretiminde bir ilke imza atılacak. Elektrikli versiyonun 380 km menzil getireceği, 134 beygir ve 215 beygirlik seçeneklerinin olacağı söyleniyor.

Ayrıca “Sportline” adında sportif donanım paketiyle sunulacak otomobilin dizel ve elektrik destekli benzinli motor seçeneklerinin olacağı da söyleniyor. Bunların dışında yeni modelin nasıl görüneceği de merak edilenler arasında.

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