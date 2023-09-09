Volkswagen'den Yüksek Performanslı Yeni Elektrikli Otomobil Geliyor!

Volkswagen, performans araçlarının geleneksel normlarından uzaklaştığına işaret eden bir hareketle, en son konsept otomobili ID.X Performance'ı görücüye çıkardı. Münih'te gerçekleştirilen tanıtım, Volkswagen'in spor otomobillerin yüksek oktanlı dünyasında nadiren görülen performansı sürdürülebilirlikle harmanlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

ID.X Performance sadece sıradan bir elektrikli otomobil değil. Temel modeli olan ID.7 sedandan önemli ölçüde farklılaşan estetik bir güç merkezi diyebileceğimiz ID.X Performance, kullanıcıları siyah bir ızgara ve buna uygun havalandırma delikleriyle karşılıyor ancak bununla da kalmıyor.

Otomobilin etrafını saran kırmızı kaplama, karbon fiber difüzörü sayesinde aynı zamanda çevre dostu olan sportif bir hava katıyor.

Volkswagen ID.X Performance, Konseptiyle Dikkat Çekiyor

Tabii otomobilin en dikkat çeken noktası tasarımında değil kaputunun altında. ID.X Performance, Volkswagen'in elektrikli filosunda yaygın olan MEB mimarisi üzerine inşa ediliyor ve bununla birlikte, ikiz elektrik motorları ile otomobil etkileyici bir 550 beygir gücüyle karşımıza çıkıyor.

Bu olağanüstü güce rağmen otomobil sürdürülebilirlikten ödün vermiyor ve ID.7'de olduğu gibi 200 kilowatt'lık DC hızlı şarj kapasitesini koruyor.

Konseptin kendisi henüz üretim için yeşil ışık almamış olsa da şimdiden dikkat çekmeyi başardı. ID.X Performance ile Volkswagen sadece kalıpları kırmakla kalmıyor, aynı zamanda kalıpları yeniden şekillendiriyor. Şirket bu yeni otomobiliyle 'çevre dostu' ve 'yüksek performans'ın bir arada olamayacağına dair geleneksel düşünceye meydan okuyor.

Peki siz Volkswagen'in bu yeni elektrikli otomobili hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.