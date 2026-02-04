Amarok Alamayanlara Müjde: Volkswagen'den Uygun Fiyatlı Pick-Up!

Volkswagen pick-up seven müşterileri için uygun fiyatlı yeni bir modeli pazara sunmaya hazırlanıyor. Amarok'un küçük kardeşi olacak olan yeni model hem fiyatı hem de özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Uygun Fiyatlı Amarok Geliyor: Volkswagen Tukan İçin İlk İpucu Geldi!

Volkswagen pick-up dünyasına yeni bir model kazandırmayı planlıyor. Artan fiyatlara karşı pick-up pazarında yaşanan büyüme pazarda uygun fiyatlı bir modelin ihtiyacını doğurdu.

(Editörlerimiz tarafından yapay zeka ile oluşturulmuş aracın tahmini tasarım görseli)

Bu kapsamda Amarok'a göre daha küçük ve kompakt bir tasarıma sahip olacak Tukan duyuruldu. İlk etapta Güney Amerika pazarı için sunulacak olan modelin ilerleyen dönemlerde şayet regülasyon sorunları ve Amarok'un pazar payına herhangi bir tehdidi olmaması halinde Avrupa pazarında da yer alması bekleniyor.

Yeni Tukan, aslında tam olarak Amarok'un selefi değil. Ona kıyasla daha az güçlü daha kompakt ve daha uygun fiyatlı. Ancak tüketicilerin bir pick-up için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip olacak.

Teknik özellikleriyle alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Paylaşılan görselde ise aracın C sütunu göze çaparken kasanın beklenenden daha küçük olabileceği göze çarpıyor. Bu da aslında "kompakt" boyutlara sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

