Volkswagen ve Microsoft'tan 'Bulut Teknolojisi' Ortaklığı

Almanya’nın lider otomobil üreticisi Volkswagen, bulut teknolojisi alanında ABD’li yazılım devi Microsoft ile işbirliğini genişletiyor.

Yaşadığı emisyon skandalının ardından önemli bir stratejik kayma yaşayan Volkswagen, geleceğini elektrikli araçlar üzerine inşa ediyor. Son dönemde yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği iş modelleriyle dikkat çeken Alman devi, Microsoft ile otomobillerde bulut bağlantısını yaygınlaştırmak için stratejik işbirliğini artırma kararı aldı.

İki şirket arasındaki işbirliği kapsamında, “Volkswagen Otomobil Bulut” sistemi, Çin ve ABD’de yaygınlaştırılacak. Söz konusu teknolojiyle ara. sahiplerine özel medya içerikleri, akıllı ev bağlantısı ve aracın şarj edilmesine yönelik öneriler sunulacak.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkswagen CEO’su Herbert Diess, Microsoft ile stratejik ortaklıklarının Volkswagen’i yazılım odaklı bir hareketlilik sağlayıcısı olarak konumlandırma çabalarında önemli bir eşik olduğunu belirtti.

“Volkswagen Otomobil Bulut ile müşterilerimiz için eşsiz bir çözüm üzerinde çalışıyoruz” diyen Diess, otomobillerinin muhtelemen en gelişmiş internet cihazı olduğunu söyledi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ise otomotiv sektörünün dijital dönüşümüne dikkat çekerek, iki şirket arasındaki ortaklığın Volkswagen’in yazılım odaklı hareketlilik sağlayıcısına evrilmesini hızlandıracağını belirtti.



