Volkswagen ve Skoda, 23 Milyon Euro Para Cezasına Çarptırıldı

Otomobil endüstrisinin iki dev çınarı Volkswagen ve Skoda, Çekya’nın başkenti Prag’da görülen davada, dizel motorlarda emisyon yazılımı kullanarak manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 23.3 milyon euro tazminat cezasına çarptırıldı.

Eylül 2015’te ortaya çıkan dizel motor skandalından etkilenen kişiler, Safe Diesel (Güvenli Dizel) adlı bir organizasyon kurmuştu. Volkswagen ve Skoda’nın emisyon oranını manipüle etmek için yazılım kullandığı iddiasıyla dava açan topluluk, beklediği haberi nihayet aldı.

Prag’da görülen mahkeme sonucunda, Skoda ve Volkswagen'in müşterilerine 533 milyon crown yani 23.3 milyon euro tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

“AB içinde önemli bir adım. ABD’deki tazminat kararının aynısını uygulattık” diyen Safe Diesel’in avukatı Frantisek Honsa, skandaldan etkilenen insanların haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Kararı temyize götüreceklerini açıklayan Volkswagen sözcüsü, “Verilen kararlarda hukuksal kusurlar var ve bunlara itiraz edileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Otomotiv endüstrisini derinden sarsan dizel skandalı, 2015 yılında regülatörlerin Volkswagen dizel araçlarının yasal sınırdan daha fazla nitrojen oksit yaydığını keşfetmesiyle başladı.

Emisyon skandalının ortaya çıkışından sonra Amerikan makamlarının yoğun baskısı nedeniyle suçlamaları kabul eden Alman otomotiv devi, yaklaşık 11 milyon dizel motorlu araçta emisyon değerlerini manipüle eden yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti.

Emisyon skandalından sonra para ve itibar kaybına uğrayan şirket, şu ana kadar dünya çapında toplam 27 milyar euro para ceza ödedi.