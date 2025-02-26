Volvo ES90, Farkını Hızı ve Menziliyle Ortaya Koyacak

İsveçli otomobil devi Volvo, Mart ayında gerçekleştirilecek olan EV resmi lansmanı öncesinde ES90 hakkında bilgilerle de sürücüleri heyecanlandırıyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış olan bu elektrikli sedan hakkında "daha önceki herhangi bir elektrikli Volvo'dan çok daha hızlı şarj olabilen ve daha uzaklara kadar gidebilen bir araba" yorumunu yapan şirket, modelin menzil ve pil verimliliğinin öne çıktığını vurguluyor.

Volvo ES90, 800 voltluk mimarisi ile Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi diğer hızlı şarjlı EV araçlarıyla aynı kademeye yükselmeyi başarıyor. Önceki modeller 400 voltluk bir sisteme sahipti ve EX90 kodlu bu SUV modelinin fiyatı 80.000 dolar olarak öne çıkıyordu.

10 Dakikada 300 KM Menzil

Volvo, ES90'ın 350 kW'lık bir hızlı şarj istasyonuna takıldığında sadece 10 dakikada 300 km menzil ekleyebileceğini iddia ediyor. Bu süreler dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor tabii.

İlaveten daha standart, zorlama yapılmadan gerçekleşen bir WLTP test döngüsü altında 700 km'ye kadar bir sürüş menzili sunacak. ES90 içinde kullanılan malzemelerin çoğu ise geri dönüştürülmüş malzemeden elde edildi. İçinde bulunan ahşap paneller, FSC sertfikalı ahşaptan elde edildi.

Sürücüler araçlarının şarjı bittiği zamanlarda 40 dakika veya daha uzun bir süre için halka açık bir isyasyonda vakit geçirme ihtimaline sıcak bakmıyorlar. Volvo da yavaş hızların kullanıcı nezdinde ne kadar nahoş olduğunu görmüş ve bunun için 800 voltluk esnek mimarisi üstünde çalışarak diğerlerinden farklı olduğunu göstermek istemiş.

Tabii 800 volta yükselen araçların tek sahibi Volvo değil; Ram ve Jeep'in ana şirketi Stellantis de yakında duyuracağı EV'lerden bazılarında 800 volt sistem olduğunu duyurdu.

Volvo Yatırım Kolunu Genişletti

İsveçli devin adımları bununla da sınırlı değil: Breathe Battery Technologies, Volvo'nun kurumsal girişim sermayesi kanadından yatırım aldı ve ES90 modeli için onlardan, şirket içinde geliştirilen yeni bir pil yönetim yazılımı elde edecekler. 20 dakikaya kadar şarj kısaltacak olan bu yeni yazılımla birlikte; %10'dan %80'e kadar olan çıkışta muntazam bir hızlanma gözlenecek.

800 volta çıkması iyi bir haber ama voltaj yükseldikçe aracın iç donanımında da değişiklik yapmak zorunlu hale geliyor. Örneğin termal parçalar, motorlar, pil hücreleri gibi daha bir çok bileşenin 800 volta oranlı bir şekilde yükselmesi elzem.

Volvo'nun açıklamasına göre bu modelde kullandıkları hafif motorlar diğerlerine kıyasla daha verimliydi ve sistem ısısı toplam derecesinde ciddi azalmalar gözlemlendi. Yani pil şarj olurken elektrik sistemini fazla yüklemekten kaçınacak ve daha hızlı şarj edebilecek.