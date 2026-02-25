Volvo EX30’a Ucuz Versiyon Geldi! 350 Km Menzilli Yeni P3!

Volvo kompakt sınıftaki yeni EX30 modeli için çıkan geri çağırma taleplerinin yanında yeni bir modelin de duyurusunu yaptı. Bu kapsamda fiyat anlamında daha ulaşılabilir bir Volvo EX30 modelinin pazara sunulması gündeme geldi. Peki yeni model tüketicilere neler sunacak? Uygun fiyat talebi beraberinde hangi özelliklerden kısılmaya gidilmesine sebep olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo EX30 KP3 Duyuruldu! Uygun Fiyatlı EX30!

Volvo kompakt elektrikli SUV modeli EX30 için daha erişilebilir fiyatlı yeni bir versiyon duyurdu. 2026 model yılıyla birlikte ürün gamına eklenen giriş seviyesi EX30 P3 Avrupa’da 32 bin 995 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Markanın son dönemde batarya kaynaklı bazı teknik gündemlerle anılmasının ardından gelen bu güncelleme hem fiyat hem de teknik yapı tarafında önemli değişiklikler içeriyor.

Yeni EX30 P3 batarya tarafında 51 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) hücre teknolojisine geçiş yapıyor. LFP bataryalar NMC kimyasına kıyasla daha düşük maliyetli ve uzun çevrim ömrü sunmalarıyla biliniyor. Güç ünitesinde ise önceki 200 kW’lık motorun yerine 110 kW (150 HP) güç ve 343 Nm tork üreten yeni bir elektrik motoru tercih ediliyor. Bu kombinasyonla birlikte modelin WLTP menzili 339 kilometre olarak açıklanmış durumda.

Daha yüksek performans ve menzil isteyen kullanıcılar için 69 kWh NMC bataryaya ve 476 km menzile sahip P3 Long Range versiyonu ise 37 bin 995 euro başlangıç fiyatıyla sunulmaya devam edecek. Yazılım tarafında da önemli bir gelişme var. Yaz aylarında yayınlanacak güncelleme ile birlikte hem mevcut EX30 sahiplerine hem de 2026 model araçlara V2L (Vehicle-to-Load) desteği eklenecek. Bu sayede uygun bir adaptör aracılığıyla şarj soketi üzerinden elektrikli cihazları çalıştırmak mümkün olacak.

Kamp ekipmanlarından küçük ev aletlerine kadar farklı kullanım senaryoları için bu özellik pratik bir avantaj sunabilir. Tasarım tarafında büyük bir değişiklik yapılmazken, yeni model yılında açık tonlu koltuk ve döşeme seçeneği ile “Black Edition” renk opsiyonu da listeye ekleniyor. Volvo bu güncellemeyle EX30’u hem daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hem de ürün gamını fiyat açısından daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...